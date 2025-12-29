El filósofo converso Hadjadj abre un centro formativo en España

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Un nuevo centro formativo para profundizar en el cristianismo encarnado abrirá sus puertas a las afueras de Madrid en septiembre de 2026. Incarnatus está dirigido a jóvenes que “sienten que algo esencial se les escapa y están dispuestos a detenerse, mirar, escuchar… y encarnarse”, explica a Aleteia su director, el filósofo converso Fabrice Hadjadj.
“No es un curso, no es un campus, no es un producto -detalla, tras haberse trasladado a España para hacerlo realidad-. Es un movimiento”.
Ciencias, artes, trabajos manuales,…
Hadjadj ha seleccionado a profesores de filosofía, teología, música, teatro, carpintería y jardinería y otras materias que considera enriquecedoras para la humanización.
El proceso de admisión para el primer curso de Incarnatus empezará el 25 de enero de 2026, día de la conversión de san Pablo.
El centro formativo ofrecerá “un modo nuevo -y antiguo- de aprender… -en palabras de Hadjadj- como si, en medio del ruido del mundo, aún fuera posible el silencio fecundo”.
Desde la carne
“Dios no nos salvó desde el cielo, sino desde un pesebre, desde la carne, desde la historia”, recuerda este filósofo converso.
Su respuesta, con este centro situado a 20 minutos de la capital de España, consiste en “un lugar donde la inteligencia se reconcilia con el corazón y con las manos, y donde se aprende a resistir —con humildad y creatividad— la tiranía de la inteligencia artificial”.
“No se necesita más carné que aquella carne del Verbo que se hizo niño, revelando que la palabra no es tanto un asunto de información y poder, sino de encarnación y amor”, añade.
Y propone un poema relacionado con la Navidad, el tiempo en que se celebra la encarnación del Hijo de Dios.
Soneto
Todos los chiquillos juegan
a recrear nuestro mundo,
todos corren y se entregan
al camino vagabundo.
Todos los niños navegan
por el mar turbulento y hundo,
todos los muchachos ruegan
por vencer al monstruo inmundo.
Ahora bien, bajo un techo
aquí está un niño de pecho
que va jugando muy serio.
Es el creador de veras,
hacedor de primaveras.
Su sonajero, el imperio.
Del nihilismo al sentido
Fabrice Hadjadj nació en Francia el año 1971, en una familia judía de ascendencia tunecina y de militancia maoísta.
Autor ateo y anarquista hasta su conversión al catolicismo en 1998, recibió el bautismo en la abadía de Solesmes.
Su obra ha sido reconocida por universidades y altas instituciones académicas francesas y organizaciones católicas.
Es profesor, dirige el Instituto Europeo de Estudios Antropológicos Philanthropos y con su mujer, la actriz Siffreine Michel, tiene diez hijos.