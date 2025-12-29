Arriesgaron sus vidas para salvar a sus semejantes en 2025

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.
En este año 2025 que esta por concluir, justo en un mundo en el que la vida cotidiana puede cambiar en un instante, algunas personas demuestran un valor excepcional y vale la alegría recordarlas. Ya sea Jonathan, legionario en Francia, que rescató a una familia de las aguas de una crecida repentina; el padre Liam en Australia, surfista y socorrista; o Danielle en Charente, que entró en una casa rural en llamas para proteger a sus huéspedes y perdió la vida, estos héroes cotidianos arriesgaron sus vidas para salvar otras.
En París o en el mar, frente al fuego, las olas o los torrentes, su sangre fría y su abnegación ilustran lo más noble de la acción humana: proteger a los más vulnerables, incluso a riesgo de perder la propia vida. Estas historias nos recuerdan que el valor a veces se mide en los segundos en los que todo cambia, y que cada vida salvada lleva la marca de un heroísmo silencioso pero indeleble.