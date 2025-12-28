La invitación de León XIV en el día de la sagrada familia

En la festividad de la Sagrada Familia, el Papa León XIV instó a las familias a cultivar “los valores del Evangelio" Deseo donar en 3 clics
El Papa León XIV instó a las familias cristianas a cultivar los valores del Evangelio y difundir la luz de la esperanza por todo el mundo durante el rezo del Ángelus de este domingo 28 de diciembre de 2025, festividad de la Sagrada Familia. Abogó por la sencillez y la belleza de las buenas palabras y los gestos cotidianos como baluarte contra el bienestar vacío y superficial de la sociedad.
Al introducir la oración mariana en la Plaza de San Pedro, el Papa meditó sobre el Evangelio del día, que narra la historia de la "Huida a Egipto". Tras el nacimiento de Jesús en Belén, el rey Herodes, sintiéndose amenazado por este niño que los Reyes Magos le presentaron como el "Rey de los judíos", ordenó la destrucción de todos los niños recién nacidos en su reino. Alertados por un ángel, José, María y Jesús huyeron a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes.
El Papa vio en Herodes a un hombre cruel y sanguinario, pero también profundamente solitario y obsesionado por el miedo a ser destronado. Lamentablemente, lamentó, el mundo aún conserva sus 'Herodes', sus mitos de éxito a cualquier precio, de poder sin escrúpulos, de bienestar vacío y superficial, que conducen a la desesperación y al conflicto.
“No permitamos que estas ilusiones apaguen la llama del amor en las familias cristianas”, imploró el pontífice. Luego instó a las familias a cultivar “los valores del Evangelio: la oración, la recepción frecuente de los sacramentos —especialmente la confesión y la comunión—, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, la sencillez y la belleza de las buenas palabras y los buenos gestos de cada día”.
El líder de la Iglesia Católica expresó su convicción de que las familias pueden ser "una luz de esperanza para los entornos en que vivimos" y "una escuela de amor". Les ofreció como modelo la Sagrada Familia, "que, en el mundo despótico y codicioso representado por el tirano, es el nido y la cuna de la única respuesta posible a la salvación: la de Dios que, en total abnegación, se entrega a la humanidad sin reservas ni pretensiones". El Papa también elogió la Navidad como "el mayor milagro de la historia".
Al concluir su meditación, León XIV deseó que Dios bendiga «a todas las familias del mundo, para que crezcan a imagen de la de su Hijo hecho hombre y sean para todos signo eficaz de su presencia y de su infinita caridad».