<em>El año está por finalizar y así como es bueno hacer un balance personal, debemos hacerlo también con nuestra pareja. Aquí algunas pautas para ayudarte </em>

El fin de año no solo es un momento para cerrar ciclos personales, sino también una oportunidad valiosa para reflexionar sobre la relación de pareja. Hacer un balance juntos permite mirar el camino recorrido, reconocer aprendizajes y fortalecer el vínculo de cara al nuevo año. Más que enfocarse en errores, se trata de comprender, crecer y construir juntos.

¿Por qué es importante hacer un balance en pareja?

Los balances a final de año, nos ayudan a entender en dónde estamos ubicados y hacia dónde queremos ir. Es decir, nos muestran nuestra realidad y de ahí establecer metas y objetivos claros para el próximo año, seguir creciendo como pareja.

Por lo tanto, llevar a cabo un balance para cerrar el año de la mejor manera, les ayudará como pareja a fortalecer su comunicación, misma que puede que con el paso del tiempo se haga rutinaria o se vaya perdiendo.

Dedicar tiempo a hablar con honestidad y respeto ayuda a expresar sentimientos que quizá no se dijeron durante el año por falta de espacio o tiempo. Así que este es el momento ideal.

Dentro de ese análisis también podrán destacar aquellos momentos de logros y esfuerzos, ya que no todo en el año son solo aspectos negativos por corregir o conflictos: también hay avances, apoyos mutuos y momentos valiosos que merecen ser reconocidos.

¿Cómo hacer un balance de fin de año en pareja?

A continuación te damos algunas pautas para iniciar tu balance de pareja, antes de concluir el año y hacer un buen cierre juntos, para dar inicio a una nueva etapa en su relación.

1 Elijan el momento adecuado

Busquen un espacio tranquilo, sin prisas ni distracciones. Puede ser en casa, durante una caminata o en un lugar que les resulte cómodo para conversar.

2 Hablen desde la experiencia personal

Usen frases como "yo pienso" o "yo percibí" en lugar de reproches. Esto reduce tensiones y abre el diálogo.

3 Empiecen por lo positivo

Antes de hablar de dificultades, reconozcan lo que funcionó bien: momentos felices, apoyos, aprendizajes y gestos que fortalecieron la relación.

4 Aborden los retos con respeto

Hablen de lo que fue difícil sin buscar culpables. El objetivo no es ganar una discusión, sino entenderse mejor.

5 Escuchen activamente

Escuchar es tan importante como hablar. Eviten interrumpir y traten de comprender el punto de vista de la otra persona.

6 Definan aprendizajes y acuerdos

Pregúntense: ¿qué aprendimos este año como pareja?, ¿qué podemos hacer diferente el próximo? Lleguen a acuerdos realistas.

7 Establezcan metas para el nuevo año

Pueden ser metas emocionales (mejor comunicación), prácticas (más tiempo juntos) o personales que se apoyen mutuamente.

Una herramienta que fortalecerá su relación