En este repaso del 2025 en el Vaticano, presentamos los textos importantes publicados durante el año. El Papa Francisco no firmó ningún documento importante antes de su muerte en 2025. Sin embargo, su sucesor, León XIV, completó y aprobó varios textos iniciados durante su pontificado.

Al acercarse el fin de 2025, repasamos un año excepcional en varios sentidos, marcado por el Jubileo (un evento que suele ocurrir cada 25 años), la muerte del Papa Francisco y el comienzo de un nuevo pontificado

Dilexi Te escrito en colaboración con Francisco

El primer documento magisterial de León XIV, Dilexi te (Te he amado), está dedicado al amor a los pobres. Esta exhortación apostólica, un texto de gran autoridad magisterial, pero simbólicamente más breve que una encíclica, se publicó el 9 de octubre, cinco meses después de su elección.

Al igual que su predecesor, el nuevo papa retomó un documento ya iniciado bajo el pontificado anterior. Se trata de una decisión simbólica de gran alcance, ya que no todos los textos en proceso, al fallecer un Papa, son necesariamente continuados por su sucesor.

Los 121 párrafos de Dilexi te recuerdan a los cristianos que no pueden amar a Dios sin amar a "su carne", es decir, a los pobres. El líder de la Iglesia católica insta a las personas a practicar la caridad a diario y a participar en la sociedad para desmantelar las "estructuras de injusticia" que causan y perpetúan la pobreza.

In unitate fidei Primer texto ecuménico de León

Unos días antes de su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano, centrado especialmente en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea —fundamento de la fe cristiana—, León XIV publicó la Carta Apostólica In unitate fidei (En la unidad de la fe) el 23 de noviembre.

En este denso texto, el pontífice hizo un llamado a superar las controversias teológicas que han dividido al mundo cristiano. Al conmemorar esta histórica asamblea en Turquía, León XIV extendió a los representantes de las Iglesias cristianas una invitación espiritual a prepararse juntos para el Jubileo de 2033, sugiriendo la idea de una reunión en Jerusalén para el 2000 aniversario de la muerte y resurrección de Jesús.

Expresó su esperanza de que las Iglesias que no estaban presentes, como la de Moscú, se unieran a este movimiento. Durante su visita, León XIV también firmó una declaración conjunta con el Patriarca Bartolomé, expresando su deseo de trabajar por una fecha común para la Pascua, que católicos y ortodoxos celebran según dos calendarios diferentes. Desde su elección, el Papa ha publicado otras dos cartas apostólicas sobre temas específicos: el 27 de octubre sobre la educación en el mundo de hoy; y el 11 de diciembre sobre la importancia de la arqueología.

Dicasterio para la Doctrina de la Fe dos textos

Al comienzo de este pontificado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) publicó dos notas doctrinales relevantes. La primera, Mater Populi fidelis (Madre del Pueblo Fiel), aclara ciertos títulos erróneamente atribuidos a la Virgen María, en particular los de "corredentora" y "mediadora de todas las gracias". Roma pretende enfatizar el lugar especial de la madre de Jesús en la devoción católica, al tiempo que reitera que "solo Dios puede conceder la gracia".

La segunda nota, Una Caro (Una sola carne), profundiza en la validez de la "monogamia" como principio fundamental de la pareja. El texto responde a una petición de los obispos africanos ante el fenómeno de la poligamia en sus culturas, pero, en términos más generales, también se opone firmemente al adulterio y al "poliamor".