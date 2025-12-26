Aleteia
Ve al Papa decir “Feliz Navidad” en 10 idiomas diferentes

Antoine Mekary | ALETEIA

Christine Rousselle - publicado el 26/12/25
El Papa León XIV saludó a los peregrinos el día de Navidad hablando en diez idiomas diferentes, una cifra asombrosa

El hermano del Papa León XIV confirmó recientemente que el Pontífice es un estudiante activo de idiomas y tal vez incluso un ávido usuario de Duolingo, pero después de su primera Navidad como Papa, es seguro decir que probablemente esté en la Liga Diamante de la aplicación.

Y es que, al dirigirse a la multitud durante la bendición Urbi et Orbi, el Papa León deseó a todos una Feliz Navidad, ¡en 10 idiomas!

"¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias", dijo.

Mira el video a continuación:

Estos son italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino mandarín y latín.

Según Montagne Butorac, un americano residente en Roma que organizaba peregrinaciones, el Papa León tenía una "sonrisa traviesa" cuando hablaba cada vez más idiomas.

Aunque se sabía que el Papa León XIV hablaba con fluidez italiano, español e inglés (su lengua materna), podía hablar francés, supuestamente era experto en quechua (hablado en Perú) y se decía que estaba aprendiendo alemán, muchas personas se sorprendieron al verlo hablar chino y polaco.

"Estoy muy orgulloso de él, la pronunciación polaca es bastante difícil", dijo un usuario en X.

"Sí, esa sería mi cara si tuviera que hablar en chino frente a todo el planeta por primera vez también 😅 Lo está haciendo muy bien, Santo Padre", dijo otro.

