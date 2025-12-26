Urbi et Orbi: León XIV recuerda a todos su “responsabilidad” por la paz

En su mensaje navideño, el Papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, enfatizó que, al nacer en la pobreza en Belén, Cristo se identificó con los descartados y excluidos

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

«Quien no ama no se salva, se pierde», advirtió León XIV durante su mensaje navideño Urbi et Orbi —a la ciudad y al mundo—, pronunciado desde la logia central de la Basílica de San Pedro el 25 de diciembre de 2025. Al igual que sus predecesores, León XIV aprovechó esta festividad para presentar un panorama global del sufrimiento humano, incluyendo guerras, desastres y dificultades sociales, e instó a los católicos a asumir su «responsabilidad» en la construcción de la paz.

¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias. Desde el balcón florido de la Basílica de San Pedro, los saludos del Papa resonaron en diez idiomas, desde el polaco hasta el latín, pasando por el árabe y el chino. Antes de presentarse allí para la bendición tradicional, el pontífice dio un paseo en el papamóvil entre la multitud de 26.000 personas que acudieron a pesar del mal tiempo que había azotado Roma en los últimos días.

Léon XIV lors de la bénédiction Urbi et Orbi de Noël, 25 décembre 2025. Andreas SOLARO / AFP

En su mensaje navideño, transmitido a nivel mundial, el líder de la Iglesia Católica enfatizó que, al nacer en la pobreza en Belén, Cristo se identificó con los descartados y excluidos. Si bien Dios elige no dejarnos llevar el peso del pecado, sino llevarlo él mismo por nosotros, nos corresponde a cada uno asumir nuestra parte de responsabilidad. Y advirtió: «Quien no ama no se salva, se pierde».

El camino hacia la paz pasa por la responsabilidad, enfatizó el Papa, advirtiendo contra la indiferencia. Para superar todos los conflictos, ya sean interpersonales o internacionales, instó a todos, en todos los niveles, a la autorreflexión. Esto significa reconocer las propias fallas y ponerse en el lugar de quienes sufren, en lugar de culpar a otros, sugirió.

Una mirada a Oriente Medio y Europa

Al comenzar su análisis del sufrimiento humano que azota el planeta, el Papa saludó primero a los cristianos de Oriente Medio, refiriéndose a su reciente viaje a Turquía y Líbano. «Escuché sus temores y soy muy consciente de su sensación de impotencia ante dinámicas de poder que escapan a su control», confesó, invocando «justicia, paz y estabilidad para Líbano, Palestina, Israel y Siria». Expresó su solidaridad con «quienes lo han perdido todo y no les queda nada, como los habitantes de Gaza».

León XIV dirigió entonces su atención al continente europeo, deseándole «un espíritu de comunidad y colaboración, fiel a sus raíces e historia cristianas, un espíritu de solidaridad y acogida hacia los necesitados». Mencionó específicamente al sufrido pueblo ucraniano, pidiendo «que cese el ruido de las armas y que las partes implicadas, apoyadas por el compromiso de la comunidad internacional, tengan la valentía de entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso».

Las guerras olvidadas en África y el llamado a los líderes latinoamericanos

Dirigiendo su atención a África, el pontífice estadounidense citó a los pueblos de Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo. Pidió "consuelo" para las víctimas de guerras "olvidadas" y para "todos los que sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo".

En América, León XIV recordó al "querido pueblo de Haití", expresando su deseo de que "cesen todas las formas de violencia en el país y que este avance por el camino de la paz y la reconciliación". Instó a los líderes políticos latinoamericanos a priorizar el diálogo por el bien común y no los prejuicios ideológicos y partidistas.

La compasión del Papa por Asia

El pontífice dirigió entonces su atención a Asia, con especial atención a Myanmar, donde oró para que Dios "devuelva la esperanza a las generaciones más jóvenes, guíe al pueblo birmano por el camino de la paz y acompañe a quienes carecen de vivienda, seguridad o confianza en el futuro". Animó a Tailandia y Camboya, enfrascadas en una disputa fronteriza, a redescubrir su "antigua amistad" para lograr la reconciliación.

El Papa también expresó su preocupación por el pueblo yemení y por quienes padecen hambre y pobreza. Mencionó los devastadores desastres naturales que han azotado el sur de Asia y Oceanía, donde las inundaciones han causado la muerte de más de 1.500 personas al final de este año.

Los trabajadores desempleados y explotados

En su relato del sufrimiento mundial, León XIV se preocupó por "los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o atraviesan el continente americano", "quienes han perdido su trabajo y quienes buscan empleo", especialmente los jóvenes. Mencionó a "quienes son explotados, como los numerosos trabajadores mal pagados", así como a los presos que "a menudo viven en condiciones inhumanas".

Al acercarse el Jubileo, un evento importante en la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años, el Obispo de Roma afirmó que «las Puertas Santas se cerrarán, pero Cristo, nuestra esperanza, permanecerá siempre con nosotros». «En él, toda herida sana y todo corazón encuentra descanso y paz», aseguró a la multitud. El pontífice tiene previsto concluir el Año Santo el 6 de enero.