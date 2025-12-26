“Regresar es un acto de esperanza”: en Tierra Santa, el llamamiento urgente de los cristianos

<em>Desde los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, el fervor de las peregrinaciones a Tierra Santa se ha desvanecido, hundiendo la economía local en una crisis. Para las comunidades cristianas, estas ausencias son profundamente sentidas: cada visita se convierte en una fuente de esperanza, esencial no solo para su supervivencia, sino también para su misión en la tierra de sus orígenes</em>

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Las calles, habitualmente bulliciosas, de la Ciudad Vieja de Jerusalén están casi desiertas. En el corazón del zoco, un derroche de aromas, los vendedores se levantan esperanzados de sus sillas, donde antaño disertaban sobre asuntos internacionales, con la esperanza de atraer a los transeúntes a sus tiendas vacías. Incluso en la Iglesia del Santo Sepulcro, moverse no es difícil.

El padre Sylvain, sacerdote lazarista, celebró una misa esta mañana temprano en la tumba de Cristo para unos diez jóvenes que peregrinaron con la Obra de Oriente. No oculta su alegría al ver llegar a Jerusalén a este grupo de franceses. Antes de la guerra de Gaza, este sacerdote de 35 años solía celebrar misas para grupos con frecuencia. Pero desde el 7 de octubre de 2023, las cosas han cambiado. "Durante bastante tiempo, no tuvimos peregrinos. Gracias a Dios, poco a poco están volviendo", sonríe, aunque los francófonos siguen siendo escasos. El grupo Œuvre d'Orient es el segundo grupo de franceses que el Padre Sylvain ve desde… abril de 2025.

La economía local está en dificultades

La hermana Anne*, monja de Belén, comparte la misma observación. Su monasterio suele acoger a cientos de grupos de retiro, ya sea acampando o alojándose en un albergue específico. «Primero llegó la COVID-19, y luego los atentados del 7 de octubre dieron el golpe de gracia», explicó a Aleteia. Aunque algunos extranjeros se aventuran a Jerusalén, Belén no ve ni un solo peregrino en sus calles. «La gente todavía tiene miedo porque el muro se cierra en un abrir y cerrar de ojos», relata la monja. El padre Masson, párroco de la parroquia siro-católica de Belén, junto con la Obra de Oriente, acogió al único grupo francés en un año. Los occidentales, menos expuestos a la guerra, huyen de situaciones peligrosas, observa el sacerdote. «Los países acostumbrados a la guerra o a la pobreza siempre envían peregrinos. Este no es el caso de Europa Occidental».

Según datos oficiales publicados por la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS) y el Ministerio de Turismo, el número de visitantes extranjeros a Tierra Santa se ha desplomado desde el otoño de 2023. Después de dar la bienvenida a alrededor de 3 millones de visitantes en 2023, Israel recibió solo alrededor de 961.000 en 2024, una caída de más del 68% en un año. Algunos meses fueron particularmente marcados: en abril de 2024, por ejemplo, el país registró poco más de 80.000 entradas, una disminución de casi el 77% en comparación con el mismo período en 2023. Aunque estas estadísticas ya no distinguen el motivo del viaje (las encuestas para aislar las peregrinaciones religiosas se suspendieron desde octubre de 2023), las cifras generales son suficientes para mostrar la magnitud del colapso: el turismo internacional, incluidas las peregrinaciones cristianas que constituían una parte significativa del mismo, se ha visto muy afectado por el conflicto, dejando a todo el sector en una crisis sin precedentes.

Una situación dramática para la economía local, que depende del turismo y la peregrinación. «La gente pasa hambre. La tasa de desempleo en Belén es del 80%», dice la hermana Anne. Con su congregación, distribuye la mayor cantidad de comidas posible en la ciudad. La monja también está preocupada por la moral de los habitantes, que describe como por los suelos. «Los cristianos aquí ya no tienen forma de vivir su misión, que es ser un puente. Necesitamos peregrinos que redescubran la esperanza. Son ellos quienes dicen a los cristianos: 'Tierra Santa es la Buena Nueva, y ustedes son testigos de esta Buena Nueva'». Al asumir el cargo en julio de 2025, el propio cardenal Aveline quiso demostrar el apoyo de la Iglesia en Francia, pasando una semana allí con una delegación para animar a los fieles a peregrinar de nuevo a la tierra de Cristo.

Una tímida recuperación

Entre los organizadores, surge un tímido optimismo. Anthony Giroud, responsable de peregrinaciones de la asociación Terres de la Bible, explica que desde los sucesivos ceses del fuego —con Líbano en junio, luego con Israel y Hamás el 9 de octubre— los contactos sobre el terreno indican una vuelta a la calma. «Ante esta situación, los líderes de los grupos nos vuelven a solicitar proyectos. Un primer grupo partirá con el obispo de Nevers a finales de diciembre. Después, enviamos un grupo al mes». Si bien estas cifras son mucho menores que en 2019, cuando partían 53 grupos al año —o cuatro al mes—, la recuperación parece estar en el horizonte. «Durante las últimas tres semanas, hemos visto una afluencia significativa de solicitudes. El reto es convencer a la gente de que la situación está en calma», explica Anthony Giroud. El entusiasmo también reina en Ictus Voyages, que lleva varios meses registrando nuevas solicitudes. "El teléfono vuelve a sonar. La recuperación es muy gradual, principalmente con las solicitudes de las parroquias para 2026 y algunas inscripciones individuales. Los cristianos locales están muy contentos de ver el regreso de los peregrinos. Tenemos confianza en el futuro", señala Thierry Sanson, director de la agencia. Según él, si las condiciones actuales persisten, será posible volver al nivel registrado antes del 7 de octubre.

A pesar de la calma en la violencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés sigue desaconsejando a los ciudadanos franceses viajar a Israel y Cisjordania, «incluso por turismo y visitas familiares». La misma recomendación se aplica a Jerusalén.

“Le pedimos al Señor cada día que abra las puertas para que los cristianos puedan regresar. Cuando vienen, anima al pequeño grupo que permanece aquí en Tierra Santa. Ver a sus hermanos y hermanas les da alegría y ánimo”, concluye el Padre Sylvain. Más que nunca, afirma la Hermana Anne, “regresar es un acto de fe y esperanza”.