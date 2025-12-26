Un árbol robusto y decorativo, símbolo de paz, que invita a mantener la esperanza en la Resurrección

Aunque el dulce canto de las cigarras solo se escucha unos meses al año, hay un atributo del sur que podemos conservar en casa sin demora: el árbol de olivo. Sus variaciones culinarias nos hacen sonreír. En esta época en la que el gris se instala, tal vez nos ilumine un rayo de sol preguntarnos: ¿qué cambiaría si tuviéramos un olivo en casa?

Un árbol robusto y de hoja perenne

Olivier Shutterstock I Anastasia Solomko

Veamos primero el aspecto práctico: el olivo es conocido por su robustez, ya que crece muy bien en las tierras áridas y ventosas del sur de Francia. Sin embargo, aunque soporta bien el calor, no tolera bien el exceso de agua ni las bajadas bruscas de temperatura.

Un olivo podrá florecer en un jardín si el clima cumple estos criterios. Las variedades "Aglandau" y "Lucques" son las recomendadas para obtener árboles con un efecto más bonito. Su follaje azulado, adornado con flores blancas en junio/julio y pequeñas esmeraldas u olivas negras en verano, viste un jardín como un interior bien expuesto.

Los más entusiastas ya se imaginan produciendo su propio aceite de oliva casero. Siempre y cuando tengan tiempo para recolectar las aceitunas, deshuesarlas y prensarlas... Sin contar que se necesita una cierta cantidad. Las cualidades estéticas del olivo son, por tanto, preferibles a sus perspectivas en términos de producción, pero siempre es agradable servir unas cuantas aceitunas de producción propia como aperitivo.

El olivo, un elemento decorativo minimalista que causa sensación

De hecho, el impulso de sus ramas se refleja a menudo en los temas decorativos. El recorte de sus hojas deja pasar la luz. Se aprecia su presencia discreta y elegante. El olivo podría incluso transmitir implícitamente una sensación de relajación y descanso, ya que evoca las siestas después del mediodía en una terraza acariciada por el sol.

Entonces, ¿qué variedad elegir para tener un olivo en casa? Para plantar un olivo en el balcón, la terraza o el interior, lo mejor es optar por una especie enana, que dé pocos frutos y que crezca bien en maceta. Estas cualidades son propias de variedades como "Little Ollie" o "Montra", o incluso "Arbequina" o "Picholine".

Una maceta grande de arcilla cocida o de hormigón claro resalta el follaje plateado del olivo. Adornado con brotes de lavanda o romero sobre un fondo de grava blanca, aporta un toque mediterráneo al interior. Solo hay que tener en cuenta una cosa: no olvide exponer el olivo al sur y evitar las corrientes de aire frío.

El olivo, símbolo de paz

Claudio Giovanni Colombo | Shutterstock

En la Antigüedad, poseer olivos era señal de prosperidad y estabilidad. Una riqueza sin ostentación, que invita a la interioridad: el olivo, con su crecimiento humilde y lento, nos recuerda que es bueno vivir de alegrías sencillas y verdaderas.

Dios siempre ha elegido este árbol para expresar su misericordia. Recordemos la paloma que trajo a Noé una rama de olivo, señal de que la ira de Dios se había apaciguado. Con un olivo al alcance de la mano, también es más fácil coger una rama —o más bien una ramita— para solicitar la reconciliación entre hermanos y hermanas, o incluso entre cónyuges...

Poner un olivo en casa es colocar un símbolo de paz en ella, y eso durante mucho tiempo, ya que el olivo es conocido por su longevidad de varios cientos, incluso miles de años. A veces incluso sigue creciendo cuando todo parece indicar que está muerto.