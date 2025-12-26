Aleteia
Oración para bendecir tu vino en la festividad de san Juan

Philip Kosloski - publicado el 26/12/25
La Iglesia quiere bendecir todos los aspectos de nuestra vida, pero resulta curioso que exista una bendición del vino relacionada con san Juan

En la Iglesia católica creemos que Dios desea que todos los aspectos de nuestra vida sean santificados. Ya sea que desees bendecir la puerta de tu casa, tu coche o una hamburguesa con queso, la Iglesia tiene una oración para ello. Después de Navidad, la Iglesia celebra la fiesta de san Juan Evangelista y reserva una bendición especial para la celebración. En concreto, existe una antigua tradición según la cual el sacerdote invoca la bendición de Dios sobre el vino en este día.

La leyenda del veneno

La tradición se basa en una leyenda sobre la vida de san Juan. Un día, los enemigos de Juan le retaron a beber una copa de vino envenenado. Las versiones de la leyenda difieren en cuanto a lo que sucedió a continuación.

O bien Juan bebió el vino y no sufrió ningún efecto nocivo, o bien bendijo el vino y el veneno salió de la copa en forma de serpiente. En cualquier caso, Juan no sufrió ningún daño por el vino y sus enemigos quedaron desconcertados.

Oración oficial para bendecir el vino

En memoria de este acontecimiento, la Iglesia tiene una bendición especial del vino que se puede encontrar en el Ritual Romano. La bendición hace referencia a la leyenda y también a las cualidades medicinales del vino. La bendición tiene siglos de antigüedad y el vino solía ser un remedio común para ciertas dolencias.

Puede que no sea mala idea bendecir el vino si está planeando una fiesta de Nochevieja, invocando las gracias de Dios sobre todos los que lo beban.

El vino, como la mayoría de los alimentos y bebidas, no es intrínsecamente malo y es aceptable consumirlo con moderación. Dios nos dio los frutos de la tierra y depende de nosotros utilizarlos con prudencia.

Aquí hay un extracto de la bendición tradicional - solo se encuentra en inglés - que pronuncia el sacerdote después de la Misa.

Oración

Oremos.

Si te place, Señor Dios, bendice + y consagra + este recipiente de vino (o cualquier otra bebida) con el poder de tu mano derecha; y concede que, por los méritos de san Juan, apóstol y evangelista, todos tus fieles que lo beban encuentren en él ayuda y protección. Así como el bendito Juan bebió la poción envenenada sin sufrir ningún efecto nocivo, que todos los que hoy beben el vino bendito en su honor sean liberados del envenenamiento y de cosas dañinas similares. Y al ofrecerse a ti en cuerpo y alma, que obtengan el perdón de todos sus pecados; por Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Señor, bendice + esta bebida, para que sea un medicamento saludable para todos los que la consuman; y concede por tu gracia que todos los que la prueben disfruten de salud corporal y espiritual al invocar tu santo nombre; por Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre este vino (o cualquier otra bebida) y permanezca siempre.

Todos: Amén.

