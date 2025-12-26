Jubileo: En Roma, las “puertas santas” comienzan a cerrarse

Previo al cierre del año jubilar, el día de la Epifanía, las puertas santas comienzan a ser clausuradas en Roma y en el mundo Deseo donar en 3 clics
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.
En la tarde del 25 de diciembre de 2025, el cardenal Rolandas Makrickas clausuró solemnemente la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor. Las puertas de las demás basílicas romanas mayores se cerrarán sucesivamente en los próximos días, culminando con la clausura de la Basílica de San Pedro el 6 de enero por el Papa León XIV, lo que pondrá fin al Jubileo de 2025.
Con motivo del Jubileo —un evento importante de la Iglesia católica que se celebra cada 25 años— se abrieron cinco "Puertas Santas" en diciembre de 2024 y enero de 2025: las de las cuatro basílicas mayores —San Pedro en Roma, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán— y la de la prisión de Rebibbia en Roma. La tradición jubilar dicta que los peregrinos que llegan a Roma pasen por estas puertas como signo de conversión y perdón de los pecados.
La primera basílica en cerrar sus puertas al acercarse el fin del Jubileo es la de Santa María la Mayor. Este año, este edificio, ubicado cerca de la estación Termini, en el centro de Roma, ha cobrado especial relevancia al recibir los restos del Papa Francisco. El pontífice argentino sentía una especial devoción por esta basílica, y en particular por el icono mariano que alberga: la Salus Populi Romani (Salvación del Pueblo Romano). Según cifras oficiales, más de 20 millones de personas han cruzado el umbral de la basílica mariana en los últimos doce meses.
El resto de puertas santas
En los próximos días, las "puertas santas" de todas las demás basílicas se cerrarán sucesivamente. El cardenal Reina cerrará las puertas de la Basílica de San Juan de Letrán el 27 de diciembre. El 28 de diciembre, será el turno de San Pablo Extramuros, rito que oficiará su arcipreste, el cardenal estadounidense Michael Harvey.
La Puerta Santa de la Cárcel de Rebibbia, abierta por el Papa Francisco el 26 de diciembre de 2024, fue cerrada de nuevo el 20 de diciembre por el Cardenal Baldo Reina, Vicario de Roma. En esta ocasión, se celebró una Misa en la que diez reclusos recibieron el sacramento de la Confirmación y dos recibieron la Primera Comunión.
Los peregrinos tendrán unos días más para cruzar la última "Puerta Santa", la de la Basílica de San Pedro. Sus dos pesadas puertas de bronce serán cerradas por León XIV el 6 de enero, festividad de la Epifanía. El papa peruano-estadounidense concluirá así este histórico Año Santo, marcado por la gran afluencia de fieles de todo el mundo, pero sobre todo por el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de su sucesor.
El 18 de diciembre, el arzobispo italiano, Monseñor Rino Fisichella, principal organizador del Jubileo, anunció a la agencia de noticias italiana LaPresse que más de 32 millones de peregrinos habían pasado por las "puertas santas" romanas desde su apertura, con "picos increíbles" en mayo pasado, después de la elección de León XIV.