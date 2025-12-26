Aleteia
separateurCreated with Sketch.

“El cristiano no tiene enemigos”, afirmó León XIV en el Ángelus

TIZIANA FABI | TIZIANA FABI

I.Media - publicado el 26/12/25
León XIV expresó su convicción de que "ningún poder puede prevalecer sobre la obra de Dios" y rindió homenaje a "quienes anteponen la paz a sus miedos" y "sirven a los pobres antes que a sí mismos"

León XIV instó a vivir la fraternidad y el perdón, "una fuerza más verdadera que la de las armas", durante el Ángelus de la festividad de San Esteban, a quien la Iglesia católica considera el primer mártir, el 26 de diciembre de 2025. En un mundo "de incertidumbre y sufrimiento", afirmó que "ningún poder puede prevalecer sobre la obra de Dios".

Tags:
angeluspapa leon xivpaz
