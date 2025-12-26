“El cristiano no tiene enemigos”, afirmó León XIV en el Ángelus

León XIV expresó su convicción de que "ningún poder puede prevalecer sobre la obra de Dios" y rindió homenaje a "quienes anteponen la paz a sus miedos" y "sirven a los pobres antes que a sí mismos" Deseo donar en 3 clics
León XIV instó a vivir la fraternidad y el perdón, "una fuerza más verdadera que la de las armas", durante el Ángelus de la festividad de San Esteban, a quien la Iglesia católica considera el primer mártir, el 26 de diciembre de 2025. En un mundo "de incertidumbre y sufrimiento", afirmó que "ningún poder puede prevalecer sobre la obra de Dios".
Al introducir la oración mariana en la Plaza de San Pedro, el pontífice reflexionó sobre el martirio de san Esteban, que describió como "un nacimiento al cielo". Para el Papa, la historia del diácono lapidado por proclamar el Evangelio, que murió perdonando a sus verdugos, simboliza el camino que cada persona recorre para "llegar a la luz, para elegir la luz".
El día después de Navidad, León XIV reconoció que "en las actuales condiciones de incertidumbre y sufrimiento en el mundo, la alegría parece imposible". Continuó lamentando que "quienes hoy creen en la paz y han elegido el camino desarmado de Jesús […] son a menudo ridiculizados, excluidos del debate público y frecuentemente acusados de favorecer a adversarios y enemigos".
Pero el líder de la Iglesia Católica expresó su convicción de que "ningún poder puede prevalecer sobre la obra de Dios". A continuación, rindió un sentido homenaje a "quienes eligen la justicia, aunque les cueste caro, quienes anteponen la paz a sus miedos, quienes sirven a los pobres antes que a sí mismos". Estas acciones infunden esperanza, "y hay motivos para celebrar a pesar de todo", añadió.
El cristiano "no tiene enemigos, solo hermanos y hermanas, que siguen siéndolo incluso cuando no se entienden", afirmó el pontífice peruano-estadounidense, instando a todos a inspirarse en "la tenacidad de quienes ya viven en fraternidad". Esta fraternidad es "una fuerza más verdadera que la de las armas", "una fuerza libremente dada, ya presente en el corazón de cada uno", que "es irresistiblemente contagiosa".
Tras la oración mariana, León XIV bendijo a la multitud reunida bajo las ventanas del Palacio Apostólico. Expresó su esperanza de que el ejemplo de "dulzura, valentía y perdón" de san Esteban sostenga a "las comunidades que más sufren por su testimonio cristiano" y a quienes "se involucran en situaciones de conflicto para promover el diálogo, la reconciliación y la paz".