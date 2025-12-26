El budista que entendió la cruz de Cristo

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Es muy grande la sintonía que puedes llegar a sentir con alguien de otra cultura o de otra religión. Y asombrosa la conexión que ha unido con Cristo a personas de distintos credos. Como el budista Phra Maha Thongrattana Thavorn.
Este monje tailandés armonizaba con los Focolares. Se identificaba con su búsqueda de la unidad hasta el punto de desear que, tras su muerte, enterraran su cuerpo en Loppiano, la ciudadela que este movimiento tiene cerca de la ciudad italiana de Florencia.
Phra Maha Thongrattana Thavorn conoció a los Focolares a finales del año 1994, informa la web de Loppiano.
Había aceptado participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Manila y conocer a Juan Pablo II y pasó unos días en la Ciudadela de la Paz de Tagaytay.
La espiritualidad de este movimiento iniciado por Chiara Lubich le impactó, y quiso conocer más. Por eso fue enviado a Loppiano.
Allí, el monje budista comprendió el sentido de la cruz de Cristo, como él mismo explicó:
“Tras estar en Loppiano, entendí que la cruz significa dolor, la muerte es la medida del verdadero amor. Si no nos amamos nacerá la guerra. En cambio hagamos el bien el uno y el otro juntos y la paz nacerá”.
Mamá Chiara y Luz Ardiente
También conoció a la fundadora de los Focolares, a quien llegó a llamar “mamá Chiara”. Y ella a él le ofreció el nombre de “Luz ardiente”.
Su amistad no siempre fue comprendida. Un día un monje le preguntó, perplejo: “Maestro, ¿usted sigue a una mujer cristiana?”.
Él respondió: “No sigo a una mujer, sino su ideal de fraternidad universal. Ella no es solo para los cristianos, también es nuestra”.
El monje budista no dudó en expresar públicamente su agradecimiento por cómo Chiara Lubich le enriqueció:
“Guardo en mi corazón cada palabra que me escribió y cada consejo que me dio. Me enseñó lo que significa “resistir por amor”, y su unidad conmigo fue un regalo precioso que jamás olvidaré”.
Phra Maha Thongrattana Thavorn falleció el 10 de noviembre de 2025 dejando un testimonio luminoso de búsqueda y de unidad entre personas de distintas religiones.
Al final de su vida, escribió, en un mensaje a la presidenta del Movimiento de los Focolares, Margaret Karram:
“Sufro, pero resisto, resisto, resisto, porque mi sufrimiento no es nada comparado con el de Jesús en la Cruz. Resisto porque soy hijo de mamá Chiara. Recuerda: ya no nos veremos, pero un día volveremos a vernos. Pronto iré a estar con ella”.