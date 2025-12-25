Aleteia
En su primera Misa deNochebuena, el Papa León XIV defiende la dignidad humana

I.Media - publicado el 25/12/25
Con cerca de 11 mil fieles reunidos en San Pedro, el Papa celebró su primera Misa de Nochebuena como pontífice

Celebrando la Misa de Nochebuena el 24 de diciembre de 2025, León XIV denunció una economía que trata a las personas como mercancías, afirmando que la Encarnación de Cristo revela la infinita dignidad de cada persona. Rodeado de 11.000 fieles reunidos en la Basílica de San Pedro y en la plaza, el Papa expresó su esperanza de que el amor de Dios pueda cambiar nuestra historia.

misanavidadpapa leon xiv
