En su primera Misa deNochebuena, el Papa León XIV defiende la dignidad humana

Celebrando la Misa de Nochebuena el 24 de diciembre de 2025, León XIV denunció una economía que trata a las personas como mercancías, afirmando que la Encarnación de Cristo revela la infinita dignidad de cada persona. Rodeado de 11.000 fieles reunidos en la Basílica de San Pedro y en la plaza, el Papa expresó su esperanza de que el amor de Dios pueda cambiar nuestra historia.

En su primera Navidad como Papa, celebró la tradicional Misa de Gallo a las 22:00 h del miércoles, un horario más tarde que el de su predecesor Francisco, quien presidió la liturgia a las 19:30 h en los últimos años. Unas 6.000 personas llenaron la Basílica de San Pedro, cuyo altar mayor estaba adornado con ramos de flores rojas.

Poco antes de la procesión de entrada, el Papa, vestido con su sotana blanca, salió a la escalinata para saludar a los aproximadamente 5.000 fieles que no habían podido entrar a la catedral por falta de espacio y que seguían el oficio a través de pantallas gigantes instaladas en el exterior. Elogió su "valentía" y su deseo de participar a pesar del frío y la lluvia que habían azotado Roma en los últimos días. "Que Dios los proteja y bendiga a todas sus familias", dijo.

Donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios

En su homilía de la Misa, León XIV presentó el nacimiento de Cristo —Dios hecho hombre, según la fe católica— como la respuesta a los pueblos que habían contemplado el cielo durante milenios, buscando «la verdad que faltaba aquí abajo» en las «estrellas silenciosas». El Niño Jesús es la estrella que «ilumina nuestra noche con su salvación» y ofrece a la humanidad «una existencia nueva y eterna», afirmó.

Al comentar el significado del pesebre, el Papa enfatizó que «para encontrar al Salvador, no hay que mirar hacia arriba, sino hacia abajo: la omnipotencia de Dios resplandece en la impotencia de un recién nacido». Dios «eligió revelarse al hombre como hombre» y, al hacerlo, subraya «la infinita dignidad de cada persona», continuó.

Para el 267.º Papa, esto significa que «no hay lugar para Dios en la tierra si no hay lugar para el hombre». A la inversa , «donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios», añadió. «No acoger a uno significa no acoger al otro», insistió León XIV, afirmando que «un establo puede llegar a ser más sagrado que un templo».

La Navidad es "una historia de amor"

"¿Será suficiente el amor proclamado en la Natividad para cambiar nuestra historia?", preguntó el líder de la Iglesia católica. A lo largo de su texto, denunció la "violencia", la "opresión", "una economía desregulada que lleva a tratar a las personas como mercancías" y la tentación de la humanidad de "convertirse en Dios para dominar al prójimo".

La Navidad «no es la solución a todos los problemas, sino una historia de amor que nos involucra a todos», advirtió León XIV. Haciendo eco de sus primeras palabras públicas tras su elección, abogando por la paz, el Papa evocó a los ejércitos de ángeles «desarmados y desarmantes» que cantan la gloria de Dios en Belén.

Durante su meditación, el pontífice citó a sus predecesores Benedicto XVI y Francisco, recordando que este último, exactamente un año antes, había inaugurado el Año Santo 2025. «Ahora que el Jubileo se acerca a su fin, la Navidad es para nosotros un tiempo de gratitud y misión», animó, instando a los católicos a llevar «fe, caridad y esperanza» en sus corazones. El Papa concluirá el Jubileo el 6 de enero, cerrando la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.