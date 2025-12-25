El censo, detalle importante de la historia del Nacimiento

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Al leer los diversos relatos sobre el nacimiento de Jesús, el censo del emperador Augusto puede parecer una parte insignificante de la historia. Para muchos, parece servir solo como parte del contexto histórico, situando el nacimiento de Jesús en un momento concreto.
Sin embargo, muchos escritores espirituales han descubierto que este pequeño detalle tiene un profundo significado.
Belén
En primer lugar, el decreto emitido por el emperador Augusto obliga a la Sagrada Familia a abandonar Nazaret y dirigirse a Belén, una ciudad altamente simbólica.
El profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, habló de un gobernante que vendría de este lugar:
Pero tú, Belén Efrata,
pequeña entre los clanes de Judá,
de ti saldrá para mí
el que será gobernante en Israel,
cuyo origen es desde la antigüedad,
desde los días antiguos (Miqueas 5, 2).
También es la ciudad de David, lo que consolida aún más el papel de Jesús como el "Nuevo David".
Incluso el nombre mismo, traducido como «casa del pan», presagia la realidad de que Jesús es el "pan de vida".
Contado como uno de nosotros
San Juan Pablo II señala en su exhortación apostólica Redemptoris Custos cómo el censo también establece el papel de Jesús como salvador del mundo:
Al viajar a Belén para el censo, obedeciendo las órdenes de la autoridad legítima, José cumplió para el niño la importante tarea de inscribir oficialmente el nombre "Jesús, hijo de José de Nazaret" (cf. Jn 1, 45) en el registro del Imperio Romano. Este registro muestra claramente que Jesús pertenece a la raza humana como un hombre entre los hombres, ciudadano de este mundo, sujeto a las leyes y las instituciones civiles, pero también "salvador del mundo".
Cita además un hermoso pasaje de Orígenes que ilustra aún más esta realidad:
Al inscribirse con todos, pudo santificar a todos; inscrito con todo el mundo en el censo, ofreció al mundo la comunión consigo mismo, y después de presentarse, inscribió a todos los pueblos del mundo en el libro de los vivos, para que todos los que creyeran en él pudieran ser inscritos en el cielo con los santos de Dios, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
La historia de la Natividad es rica en significado, y cada detalle está cuidadosamente colocado para preparar el escenario de la Encarnación. Aunque el censo pueda parecer una parte menor de la historia, en realidad fue un acontecimiento importante con un profundo significado espiritual.