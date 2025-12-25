3 ejercicios para combatir el sedentarismo en el día a día

En una sociedad cada vez más sedentaria, el ser humano ve cómo su cuerpo se va entumeciendo y perdiendo movilidad. Sin embargo, basta con unos sencillos gestos para reactivarlo y gozar de buena salud física y emocional

El sedentarismo nunca ha estado tan presente en nuestras vidas. En la oficina, delante de una pantalla, en el coche o en el transporte público... Nuestra sociedad ha democratizado la inmovilidad en lugar del movimiento. Sin embargo, el cuerpo humano nunca ha estado diseñado para permanecer sentado ocho horas al día, según Lucas Bourguignon, antiguo deportista de alto nivel y especialista en reflejos arcaicos, nos explica más sobre el tema y nos da algunos ejercicios prácticos.

Mantenerse activos

Josep Suria | Shutterstock

En su libro El increíble poder de los movimientos primordiales (ed. Eyrolles), aboga por la urgencia de "devolver el movimiento a nuestra vida cotidiana para recuperar la salud, la energía y el rendimiento cognitivo".

"A menudo es mejor hacer entre 5 y 6 minutos de ejercicio al día que una hora de deporte intenso a la semana".

Y, contrariamente a lo que muchos piensan, el movimiento no tiene por qué estar relacionado con los deportes de resistencia. "El deporte en su vertiente competitiva tiene sus ventajas, pero lo que importa para gozar de buena salud es el movimiento, aunque sea tan sencillo como tumbarse en el suelo y ejercitar las articulaciones para recuperar patrones motores olvidados", señala el especialista. Pequeños gestos muy sencillos pueden cambiar el día a día de cualquier persona.

Para recuperar la movilidad olvidada, Lucas Bourguignon propone un gesto sencillo: volver al suelo. Gatear, por ejemplo, es un movimiento sorprendentemente completo que activa los dedos gordos de los pies, moviliza los tobillos, las rodillas y las caderas, y estimula la coordinación cruzada (un factor esencial para el cerebro). Las vueltas —pasar del vientre a la espalda y luego de la espalda al vientre— también reintroducen patrones motores. Por último, pasar del suelo a la posición de pie y viceversa es muy eficaz para la movilidad general.

Tres movimientos para integrar en la jornada laboral

AnnaStills | Shutterstock

En la oficina, Lucas Bourguignon aconseja alternar las tareas entre estar sentado y estar de pie. "Se puede mantener una reunión sentado y responder a los correos electrónicos de pie". También se pueden realizar pequeños ejercicios de movimiento de cabeza para retomar la jornada. "Se pueden hacer perfectamente en una oficina diáfana. Basta con hacer movimientos circulares con la cabeza y luego de izquierda a derecha", explica.

Además de las pausas regulares para caminar, Lucas Bourguignon recomienda practicar un ejercicio de respiración una vez al día. "Durante un minuto, nos concentramos en cómo se hincha nuestro vientre al inspirar y cómo se desinfla al espirar".

A aquellas personas que no consiguen motivarse para (re)empezar a hacer deporte, el entrenador les aconseja que empiecen siempre fijándose objetivos por debajo de sus capacidades. "Hay que empezar poco a poco. Si crees que puedes correr 15 minutos, corre solo 10", explica, invitando a realizar una dosis diaria de ejercicio y a ir aumentando progresivamente el esfuerzo.