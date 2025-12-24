Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Arena, mar y Escritura: regresa el Belén playero de España

Las Palmas de Gran Canaria, Spain - December 13: Visitors admire Belen de Arena, Nativity scenes made of sand, on Las Canteras town beach, December 13, 2021 in Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Tamara Kulikova | Shutterstock

Daniel Esparza - publicado el 24/12/25
<em>A lo largo de dos décadas, el Belén de Arena se ha convertido en el tercer “museo” más visitado de España en diciembre</em>

En la costa atlántica de la isla de Gran Canaria, la Navidad no se plasma en mármol ni madera, sino en arena. El Belén de Arena ha reinaugurado su 20.º aniversario en la playa de Las Canteras, con esculturas monumentales que transforman la costa en un lugar de asombro, oración y serena admiración.

Lo que comenzó como una iniciativa local en 2006 se ha convertido en una de las tradiciones navideñas más distintivas de España. Cada diciembre, artistas internacionales se reúnen en la playa para esculpir escenas de la Natividad utilizando únicamente arena y agua.

Este año, 10 escultores de seis países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia, pasaron semanas dando forma a imponentes figuras de María, José y el Niño Jesús, junto con ángeles, pastores y reyes, todos tallados directamente en la playa.

La naturaleza casi tuvo la última palabra. Una tormenta de fin de semana azotó la costa, amenazando las frágiles obras pocos días antes de su inauguración. Pero para el lunes, las esculturas resistieron y las multitudes regresaron. Turistas y residentes locales se congregaron en el paseo marítimo, atraídos por la improbable visión del arte sacro surgiendo de la arena con el mar como telón de fondo.

La edición de aniversario tiene una resonancia especial. Durante dos décadas, el Belén de Arena se ha convertido en el tercer museo más visitado de España en diciembre, recibiendo aproximadamente 260.000 visitantes en 40 días.

La entrada es gratuita, aunque se agradecen las donaciones; lo recaudado se destina tradicionalmente a organizaciones benéficas locales: un recordatorio de que la Natividad no es solo algo para admirar, sino algo que exige generosidad.

Las Palmas de Gran Canaria, Spain - December 13: Details of Belen de Arena, Nativity scenes made of sand on Las Canteras town beach, December 13, 2021
Tamara Kulikova | Shutterstock

Hay algo sutilmente teológico en estas esculturas. La arena, después de todo, es impermanente. El viento, el agua y el tiempo acabarán borrando cada detalle. Sin embargo, esa fragilidad refleja la humildad de la Encarnación misma: Dios entrando al mundo sin poder ni permanencia, nacido en la pobreza, confiado a manos humanas. En estas esculturas, esa verdad se manifiesta.

Las familias se quedan, los niños señalan, las cámaras disparan. Algunos visitantes vienen por el arte, otros por la tradición, otros simplemente porque lo encontraron durante un paseo por la playa. Aun así, el mensaje es inconfundible. En un entorno más asociado con las vacaciones y el ocio, la Natividad interrumpe la vida cotidiana, ofreciendo un momento de quietud y significado en medio del ritmo de la costa.

Con la llegada de la Navidad, el Belén de Arena nos recuerda que las historias sagradas no requieren grandes catedrales ni piedras resistentes. A veces, surgen de los materiales más sencillos.

