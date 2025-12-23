¿Por qué la Navidad no es una fiesta móvil como la Pascua?

Aunque la fecha exacta de la Pascua cambia cada año, los cristianos celebran la fiesta de la Navidad, nacimiento de Jesús, en una fecha fija que nunca cambia

Para los cristianos, las dos celebraciones más importantes del año son la fiesta de la Navidad y la de Pascua. Todo lo demás gira en torno a estas dos fiestas, ya que conmemoran el nacimiento, la muerte y la Resurrección de Jesucristo.

Sin embargo, estas dos fiestas se celebran de manera muy diferente. La Resurrección de Jesús se conmemora cada año en una fecha diferente del calendario, ya que siempre tiene lugar un domingo y sigue el cálculo judío de la Pascua.

Por otro lado, el nacimiento de Jesús se fijó en el calendario para el 25 de diciembre. Cada año cae en un día diferente de la semana, pero la fecha del calendario no varía en absoluto.

¿Por qué?

La conexión de la Pascua con el domingo

La razón principal por la que la Pascua se celebra cada año en domingo es que Jesús resucitó de entre los muertos un domingo. Este detalle se menciona específicamente en la Biblia:

"Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro". (Mt 28,1)

El pueblo judío celebraba el sábado como día de reposo y, cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, creó un "nuevo" día de reposo.

Por esta razón, los cristianos de todo el mundo celebran sus servicios religiosos el domingo. El objetivo es recordar constantemente el primer Domingo de Pascua. De hecho, cada domingo está diseñado para ser una "pequeña Pascua".

Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que la Pascua se fije en un día concreto del año, tal y como establece la Constitución sobre la Sagrada Liturgia de 1963:

"El Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano II reconoce la importancia de los deseos expresados por muchos en relación con la asignación de la fiesta de Pascua a un domingo fijo y con un calendario inmutable. … El sagrado Concilio no se opone a asignar la fiesta de Pascua a un domingo fijo del calendario gregoriano, siempre que los interesados den su consentimiento, especialmente los hermanos que no están en comunión con la Sede Apostólica (por ejemplo, las Iglesias de la Reforma y las ortodoxas)".

De hecho, durante los últimos años, tanto los católicos (incluidos los papas) como los ortodoxos han ejercido una fuerte presión para unirse en una fecha común para nuestras celebraciones de Pascua. Esto podría suceder pronto.

La Navidad no está relacionada con ningún día de la semana

En lo que respecta a la Navidad, la Biblia no menciona nada sobre el día específico de la semana. No sabemos con exactitud cuándo nació Jesús. Podría haber nacido un lunes, un miércoles o incluso un domingo. Aunque podríamos intentar especular y calcular la probabilidad de un día en particular, no hay ninguna confirmación en la Biblia.

La Iglesia primitiva fijó entonces la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, día que muchos creen que fue el verdadero día de su nacimiento.

El 25 de diciembre cae en un día diferente de la semana cada año, lo que tiene su propio simbolismo espiritual. Dom Prosper Guéranger comenta esto en su Año Litúrgico:

"En primer lugar, podemos observar con los antiguos liturgistas que la fiesta de Navidad se celebra por turnos en cada uno de los días de la semana, para que así su santidad los purifique y los libere de la maldición que el pecado de Adán había echado sobre ellos".

Además, "el gran misterio del 25 de diciembre, fiesta del nacimiento de nuestro Salvador, no se refiere a la división del tiempo marcada por Dios mismo y que se llama la semana, sino al curso de ese gran astro que da vida al mundo porque le da luz y calor".