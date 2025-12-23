Cena de Nochebuena: prepárala en compañía de estos santos

Como cada año, los preparativos parecen consumirnos en Nochebuena. La cena, la limpieza, los regalos de última hora, los niños.... Encomiéndate a estos santos

Estas fechas suelen estar marcadas por la unión familiar y la tranquilidad que nos da saber que estamos rodeados de los seres que más amamos; sin embargo, para quienes son anfitriones de la cena de Nochebuena, el estrés, a veces, nubla estos momentos.

Para contrarrestarlo un poco, Aleteia te presenta una lista de santos a los que puedes encomendarte para que los preparativos, y la cena misma, sean más llevaderos… ¡y para que te santifiques en el proceso!

Santa Teresa de Jesús | Orden y organización

La primera de las preocupaciones de la mayoría de amas de casa: las cosas fuera de su lugar.

Al recibir visitas dentro de nuestro hogar, como gesto de amor y atención, deseamos que nuestros invitados encuentren todo en orden, acomodado con gracia y limpieza.

Santa Teresa fue la santa que enderezó lo torcido dentro de su orden religiosa. Sus constituciones pusieron rigor y espiritualidad a la vida diaria. De esta forma, el buen funcionamiento y organización no era fruto solo de una buena planificación, sino de vivir una vida en fidelidad a Dios. Encomiéndate a ella para poner cada cosa en su justo lugar.

San Martín de Porres| Limpieza

Conocido como “fray escoba”, este fraile dominico es conocido por su humildad. Debido a su condición de hijo ilegítimo, en un inicio solo fue admitido en la Orden de Santo Domingo de Guzmán para dedicarse a las labores de limpieza y mantenimiento.

La diligencia y el servicio fueron virtudes que lo llevaron a la santificación; por ello, es un santo que puede ayudarnos a ver la limpieza, no como una imposición, sino como una oportunidad de servir al prójimo y a Dios.

Santa Teresita | Sana convivencia

Las dificultades de convivencia son esperadas. Gracias a Dios, santa Teresa de Lisieux nos dejó un claro ejemplo cristiano.

En una ocasión, una hermana de su comunidad estaba lavando ropa frente a Teresita, con lo cual salpicaba la cara de la santa de agua sucia. Teresita, conteniendo sus deseos de manifestar su molestia, ofreció a Dios el malestar y deseó incluso recibir más agua sucia para ofrecer más sacrificios pequeños.

Encomiéndate a ella para aprender a soportar con amor y pídele que te enseñe a encontrar la paz que da el hacer pequeños sacrificios ofrecidos a Dios.

San Francisco de Asís | Recordar el sentido de la festividad

Entre regalos, decoraciones, juegos y reencuentros que, a veces, suelen darse solo en esta fecha, es fácil que el verdadero sentido de la Navidad quede olvidado.

Como católicos, llevar el mensaje de Jesús es un mandato, y un impulso del corazón. Si no sabes cómo hacerlo, o cómo atraer a los más alejados, puedes encomendarte a san Francisco de Asís, creador del nacimiento.

Al crear esta representación, lo que buscaba era explicar de manera sencilla y atractiva el gran acontecimiento de la Natividad del Señor. ¡Y su iniciativa de evangelización fue tan buena que ha llegado hasta nuestros días!

San Pascual Bailón | Cocina

Patrono de los cocineros, este santo originario de Zaragoza, realizó sus labores en el comedor del convento con singular alegría y dedicación. Cuando le era encomendada esta tarea, procuraba la limpieza del espacio e, incluso, dejaba un poco de comida extra al alcance de los frailes, por si alguno deseaba comer un poco más, sin importar la hora del día.

En México, se le representa con ollas y cazuelas, por lo que será un gran aliado para que cada platillo sea exquisito y haga sentir a los demás tu cariño y atención.

San Josemaría | Puntualidad

No hay mejor ayuda que el creador del minuto heroico para llegar a tiempo a la Misa y a la cena esta Navidad.

Si los pendientes de último momento suelen provocar que tu familia llegue al templo cuando la Misa ya ha empezado, o suelen llegar cuando la cena ya terminó, lee sobre su método en Aleteia y pídele que te ayude a fortalecer tu voluntad.

Marta y María | No perderse lo importante

Por último, la lista no estaría completa sin las hermanas de Lázaro, que abrieron las puertas de corazón y de su hogar al Rey de Reyes.

El Evangelio cuenta que, al llegar Jesús a casa de ambas, Marta estuvo inquieta y absorta en las labores de servicio; mientras que María, su hermana, dejó las labores de hogar y se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra.

Jesús reprendió a Marta diciendo “Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y nadie se la quitará”. (Lc 10, 41).

Aquí el mensaje no es que servir esté mal, o que no sea un gesto noble, sino que sin la oración y la contemplación, aun la caridad puede perder su verdadero sentido. El Papa Francisco lo explicó de la siguiente manera:

La contemplación y el servicio al prójimo “no son dos actitudes contrapuestas, sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida cristiana; aspectos que nunca se han de separar, sino vivir en profunda unidad y armonía”.