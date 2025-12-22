Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Cardenal Pizzaballa visita a cristianos de Gaza en Navidad

Anthony Cormy - publicado el 22/12/25
El cardenal Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, visitó la Franja de Gaza para reunirse con la parroquia católica de la Sagrada Familia, que ha sufrido mucho a causa de la guerra

Mientras los cristianos de Gaza se preparan para una Navidad difícil, por tercer año consecutivo, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, los visitó el viernes 19 de diciembre. El cardenal realizó una visita pastoral a la parroquia católica de la Sagrada Familia, donde se reunió con los fieles y el clero que permanecen presentes a pesar de la guerra, dijo el Patriarcado Latino en un comunicado.

