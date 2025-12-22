CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Mientras los cristianos de Gaza se preparan para una Navidad difícil, por tercer año consecutivo, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, los visitó el viernes 19 de diciembre. El cardenal realizó una visita pastoral a la parroquia católica de la Sagrada Familia, donde se reunió con los fieles y el clero que permanecen presentes a pesar de la guerra, dijo el Patriarcado Latino en un comunicado.