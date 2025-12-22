Una artista costarricense monta el primer nacimiento provida en el Vaticano

Aleteia entrevistó a Paula en el Bosque, la artista detrás del pesebre provida instalado en el Aula Pablo VI, en el Vaticano

¿Sabías que en el Vaticano nunca se había presentado un pesebre o nacimiento en el que la Virgen María estuviera embarazada? En 2025, en pleno Jubileo de la Esperanza, se presentó un pesebre que no solo será parte de la historia, sino que también, toca profundamente el corazón de las personas que conocen la historia detrás de su realización.

Paula en el Bosque, artista sacra y autora de esta obra llamada Gaudium (gozo en español), cuenta para Aleteia el camino creativo que la condujo para llegar hasta al Vaticano, a mostrar un mensaje de esperanza en este momento en el que muchas personas han perdido el sentido de la vida.

“Este pesebre es el primero provida en la historia del Vaticano, el primero bendecido en este pontificado y el que cierra el Jubileo de la Esperanza”.

Aleteia: ¿De dónde surge la idea de crear este pesebre?

Paula en el Bosque: Todo parte de Nuestra Señora. En 2021 o 2022 vi en televisión que Guatemala estaba colocando su pesebre en el Aula Pablo VI. Me pareció algo bellísimo. Averigüé y supe que era el primer país centroamericano en hacerlo, algo que normalmente realizan Italia u otros países cercanos.

Hablé con el embajador, con quien ya teníamos una relación cercana, y surgió la pregunta sobre si podría Costa Rica tener algún día un pesebre en el Vaticano

Yo ya tenía muy claro en la mente y en el corazón algo: quería una Virgen embarazada.

¿Cómo nació la idea de un pesebre provida?

Aquí entra un tema fundamental: la niñez. Hoy más que nunca necesitamos cuidar a los niños, prestar atención a lo que viven, a lo que ven y a lo que se les enseña.

Desde muy pequeña yo veía los pesebres en mi casa y en la iglesia. Soy la mayor de cuatro hermanos y siempre les preguntaba a mis papás: "¿por qué en el pesebre no está el Niño Dios y por qué la Virgen no está embarazada?" Yo veía a mi mamá embarazada, en cinta, y me parecía extraño que en el pesebre eso no apareciera. Me decían que era Adviento, que había que esperar al nacimiento del Niño Dios. Pero yo sentía que la historia no estaba completa.

Yo sentía que, desde la iconografía, hacía falta contar la historia de forma más completa, especialmente en un tiempo marcado por el aborto y la deshumanización.

La Encarnación no es una idea abstracta: Jesús se gestó en el vientre de María, tuvo cordón umbilical, se alimentó de su sangre, creció dentro de ella. María sintió sus movimientos, sus molestias, su maternidad plena. Negar eso visualmente es, de algún modo, negar su maternidad.

¿De qué manera se presentó el pesebre en el Vaticano?

Lo presenté gracias a la ayuda del embajador que habló con el Governatorato. Le dijeron que probablemente sería dentro de muchos años. Yo respondí: "No importa, lo importante es dar el primer paso". Me pidieron un boceto, pero yo decidí hacer el pesebre completo, en pequeño, y llevarlo a Roma.

Cuando llegué y me encontré en esa sala, pensaba: "yo, una artista de Costa Rica, rodeada de ingenieros, arquitectos y autoridades, esto es mucho más grande que yo".

Al cardenal y a los demás les expliqué por qué este era un pesebre “provida”. Desde hace años tengo una página llamada Paula en el Bosque, Arte en Defensa de la Vida, porque sentía que no existían propuestas visuales provida bellas y profundamente católicas. Les dije que quería mostrar a María embarazada, que el Niño Dios estaría aparte y que el 24 se cambiaría la imagen por una Virgen en adoración. Lo esencial era visibilizar la maternidad de María como madre de todos nosotros.

Expliqué también que, históricamente, la iconografía evitó mostrar a la Virgen embarazada de forma explícita. En los íconos bizantinos se representaba el misterio de forma simbólica, no con una “pancita”. Pero hoy, en este contexto histórico, sentía que era necesario mostrar con claridad la realidad de la Encarnación.

Cuando expliqué todo esto, el cardenal quedó profundamente conmovido. Me dijo que, de todos los pesebres que había recibido, se quedaría con este el resto de su vida.

¿Qué etapas atravesó el pesebre hasta su llegada al Vaticano?

Inicialmente nos dijeron que podría colocarse hasta 2027 y lo puse en manos de san José. No teníamos dinero, así que, esto dependía únicamente del corazón de los fieles. Se hizo una campaña con apoyo de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Y entonces ocurrió algo inesperado: nos adelantaron dos años. El pesebre sería para el Jubileo de la Esperanza.

Dos meses antes del viaje, no teníamos ni un euro, pero Dios volvió a abrir caminos. Encontramos, en Italia, a un escenógrafo llamado Giacomo, devoto del Padre Pío, que aceptó hacer un descuento como un ofrecimiento para el Santo Padre. Todo fue providencial.

Trabajamos a distancia, afinando cada detalle. Yo llegué diez días antes para terminar la obra: pan de oro, cintas, montaje. La mano de Dios estuvo presente en todo.

Este pesebre es el primero provida en la historia del Vaticano, el primero bendecido en este pontificado y el que cierra el Jubileo de la Esperanza.

¿Cómo fue el proceso de creación del pesebre?

En lugar de paja, el pesebre tiene cintas de raso color paja, y que cada cinta representa una vida salvada del aborto.

Había hablado antes con el movimiento 40 Días por la Vida, que lleva un conteo oficial de vidas salvadas a través de oración y ayuno. Más de 26 mil. A eso se sumaron dos instituciones en Costa Rica que acompañan a mujeres embarazadas en situación vulnerable. En total, 28 mil vidas representadas en cintas.

Y también, [agregué un toque personal porque] en Costa Rica, frente al Hospital Nacional de Niños, cada Navidad iluminan un gran árbol. Cuando yo era niña, no veía el árbol: veía a los niños enfermos en las ventanas, con tubos, con batas, sonriendo.

Hoy, en la cuna del Niño Dios, hay 420 cintas con peticiones escritas por niños enfermos. No piden juguetes. Piden por sus doctores, por sus mamás, por sus hermanos. En el dolor hay redención, y ese dolor es lo que calienta esa cuna.

Este pesebre no es decoración. Está contando algo. Nos dice que el sufrimiento ofrecido es fecundo, que la esperanza no se pierde.

¿Qué quieres que las personas sientan al ver este pesebre?