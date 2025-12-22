Oración para bendecir en familia tu nacimiento navideño

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
La presencia del nacimiento, pesebre o belén en los hogares marca el periodo de Adviento y recuerda la espera de la Navidad. Es momento para hacer oración con la familia.
El nacimiento familiar es una de las tradiciones más apreciadas de la temporada navideña. Si bien el pesebre es una buena herramienta pedagógica para los niños, su bendición también puede ser una buena manera de revalorizar su importancia y devolverle una dimensión espiritual.
Su bendición puede ser realizada por cualquier miembro de la familia. A continuación, se presenta una oración específica propuesta por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos:
Reunidos en familia
El que bendice reza con las manos juntas.
Dios de todas las naciones y de todos los pueblos,
desde el principio de la creación,
has manifestado tu amor: cuando nuestra necesidad de un Salvador era grande,
enviaste a tu Hijo para que naciera de la Virgen María.
En nuestras vidas, él nos trae alegría y paz, justicia, misericordia y amor.
Señor, bendice a todos los que contemplan este pesebre;
que nos recuerde el humilde nacimiento de Jesús
y eleve nuestros pensamientos hacia él, que es Dios con nosotros y Salvador de todos,
y que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Independientemente de cómo se integre también el árbol en la celebración de la Navidad, invocar la bendición de Dios sobre nacimiento nos permite recordar la humilde llegada de Jesús y elevar nuestros pensamientos hacia él.