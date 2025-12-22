Ocho meses después del cónclave, los cardenales regresarán a Roma para una importante reunión con el Papa Deseo donar en 3 clics
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.
El Papa León XIV convoca un consistorio extraordinario que se celebrará en Roma los días 7 y 8 de enero de 2026, según anunció oficialmente la Santa Sede el 20 de diciembre de 2025. Ocho meses después del cónclave, los cardenales regresarán a Roma para una importante reunión con el Papa, quien cuenta con su asesoramiento para ayudarle en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad.
En las últimas semanas, la noticia de una reunión extraordinaria del consistorio, prevista para los días 7 y 8 de enero, había sido ampliamente difundida en la prensa. Sin embargo, hasta este sábado, la información no había sido confirmada oficialmente.
¿Qué es un consistorio?
Un consistorio es una asamblea de cardenales convocada por el Papa. Existen tres tipos: el consistorio "ordinario secreto", que se celebra a puerta cerrada y solo concierne a los cardenales que colaboran con el Papa en Roma; el consistorio "ordinario público", en el que participan los mismos cardenales y durante el cual se decide la creación de cardenales y las futuras canonizaciones; y, por último, el consistorio "extraordinario", convocado en enero por León XIV, que se celebra a puerta cerrada, pero reúne a todos los cardenales para tratar temas de especial importancia.
El objetivo de la reunión de enero será "fomentar un discernimiento compartido" para asesorar a León XIV "en el ejercicio de su alta y significativa responsabilidad", según declaró la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado. El consistorio también buscará "fortalecer la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales", llamados estos últimos a "colaborar de manera especial" con el Papa.
Al día siguiente de su elección, León XIV declaró su intención de fortalecer la colegialidad de la Iglesia católica mediante una mayor participación de los cardenales. Con esto, rompió con el estilo de gobierno de su predecesor, quien había convocado muy pocos consistorios extraordinarios durante su pontificado y se había apoyado principalmente en un consejo cardenalicio, compuesto por menos de diez miembros que representaban a la Curia y a los diversos continentes.
Según un artículo publicado el 16 de diciembre por el medio italiano Il Giornale, el Papa precisó en una carta enviada a los cardenales los principales temas que se examinarán durante el encuentro: la liturgia, la sinodalidad –esta dimensión de la Iglesia que pretende implicar más ampliamente a todos sus miembros– y el gobierno de la Iglesia.
El comunicado del Vaticano especifica que esta reunión estará marcada por momentos de comunión y fraternidad, así como por momentos de reflexión, intercambio y oración. "Se espera una misa el 8 de enero", declaró una fuente del Vaticano a I.MEDIA.