Las 4 virtudes de san José resaltadas por el Papa

José se muestra "un hombre frágil y falible, como nosotros, pero a la vez valiente y fuerte en la fe", afirmó el Papa
San José “es un hombre frágil y falible, como nosotros, pero al mismo tiempo valiente y fuerte en la fe”, enfatizó León XIV durante el Ángelus del 21 de diciembre de 2025. Unos días antes de Navidad, animó a los cristianos a practicar “las virtudes del hombre de Nazaret” y a los niños a rezar por la paz.
En una soleada Plaza de San Pedro, una gran multitud de fieles se había reunido este cuarto domingo de Adviento para participar en el rezo del Ángelus. El Papa, asomándose desde la penúltima ventana del último piso del Palacio Apostólico, comentó el Evangelio del día, que relata la reacción de José al enterarse de que su esposa, María, está embarazada de otro hombre.
Incluso antes de que un ángel le revelara el origen de la concepción de María, José mostró "misericordia", señaló el Papa. "Ante una situación difícil de comprender y aceptar, no eligió, respecto a su futura esposa, el camino del escándalo y la condena pública, sino el camino discreto y benévolo del repudio secreto", explicó.
Y cuando el plan de Dios le es revelado, José, "en un gran acto de fe, abandona el último bastión de sus certezas y se entrega a un futuro que ahora está completamente en manos de Dios", enfatizó León XIV. Así, José se muestra "un hombre frágil y falible, como nosotros, pero a la vez valiente y fuerte en la fe", afirmó el Papa, enumerando sus virtudes: "piedad y caridad, misericordia y entrega2.
El Papa animó a todos los cristianos a practicar las virtudes del hombre de Nazaret ante la proximidad de la Navidad. "Estas actitudes educan el corazón para el encuentro con Cristo y con los hermanos", afirmó, animando a todos a convertirse en un pesebre acogedor para los demás.
La bendición de las figuras del belén
Al final del Ángelus, el Papa bendijo las figuras del Niño Jesús, traídas por niños de la Diócesis de Roma, según una antigua tradición diocesana. "En estos pequeños niños se encuentra toda la expresión de nuestra fe", afirmó el Papa.
León XIV instruyó a los niños presentes a rezar ante el Nacimiento, pidiéndoles que llevaran en el corazón las intenciones de oración que él les da cada mes. También les pidió que rezaran "para que todos los niños del mundo vivan en paz".