La venerable Madame Louise: de Versalles al convento de las Carmelitas

Cuando, aquella mañana de 1770, Luis XV entró en los aposentos de sus hijas, sabía que la noticia que estaba a punto de anunciar las conmocionaría. Pero, aunque había elegido cuidadosamente sus palabras, el rey no esperaba la reacción de las princesas. De hecho, cuando les dijo: "Madame Louise se ha ido", las hermanas Victoria, Sofía y Adelaida exclamaron: "¿Con quién?".

La anécdota, aunque deleitó a la Corte, era demasiado buena para ser verdad. La octava hija de Luis XV, apodada "Madame Dernière" al nacer, había ocultado sus planes a sus hermanas mayores; sin embargo, nadie ignoraba su temprana atracción por la vida religiosa.

¿Habrían creído realmente en una fuga romántica con algún apuesto caballero, cuando la piadosa Louise, cada vez que se mencionaba un plan matrimonial digno de ella, declaraba consternada: "¿No tengo acaso motivos para estar muy preocupada de que me elijan un marido, yo que no quiero a otro que a Jesucristo?".

La lección ha sido aprendida

La única duda que siempre había cabido era si el rey concedería su bendición para la vocación de su hija. Luis XV, de hecho, siempre había sentido una fuerte aversión a dejar ir a sus amados hijos, especialmente en una época en que la unión diplomática de una princesa significaba una ruptura definitiva con su familia, sin esperanza de reconciliación. Sabía perfectamente que su hija menor, por quien albergaba una preferencia no reconocida debido a su inteligencia, muy superior a la de sus hermanas mayores, poseía un carácter fuerte y era difícil de controlar. Sin embargo, su séquito se esforzaba por contener sus impetuosos temperamentos, para gran consternación de la pequeña.

Un día, cuando una de sus doncellas la reprendía con razón, Louise, furiosa, le dijo con su más altanería: "¿Cómo te atreves a hablarle en ese tono a la hija de tu rey?". A lo que la doncella replicó con frialdad: "¿Y tú, señora, en qué tono te atreves a hablarle a una hija de tu Dios?". La lección le caló hondo, y desde ese día, Louise aprendió los méritos de la humildad cristiana y puso cada cosa en su lugar, hasta el punto de que, a su regreso del convento de Fontevraud donde creció, el espectáculo de la corte y sus vanidades se le volvieron insoportables.

Sólo su ingreso en la orden carmelita, cuyos rigores no le asustan, pudo salvar el alma del Rey.

Este sentimiento se agravó tras la muerte de su madre, la reina María, en 1768; el matrimonio, que desaprobó como un error político, de su sobrino, el futuro Luis XVI, con una archiduquesa austriaca; el tono que la joven imponía a quienes la rodeaban; y, lo peor de todo, la investidura de una nueva amante real con el título oficial de favorita, la bella condesa du Barry. Aunque Luis XV era viudo, Louise vio en este asunto de su padre la garantía de su condenación... y, para salvarlo de este infierno, estaba dispuesta a cualquier sacrificio. Solo su ingreso en el convento carmelita, cuyos rigores no la amedrentaban, podría salvar el alma del rey.

Por la eterna salvación de su padre

Es cierto que, a sus 33 años, Madame Louise era demasiado mayor para el claustro, pero ¿cómo negarle la entrada a una hija del rey, cuya madre siempre había apoyado a las carmelitas, sobre todo porque aportaría una dote enorme, suficiente para salvar el Carmelo de Saint-Denis, tan empobrecido que se estaba considerando su cierre?

A quienes se sorprendieron al verla renunciar a las comodidades de su vida principesca, les replicó: "Fui esclava en la corte, y mis cadenas, por brillantes que fueran, seguían siendo cadenas". Desde entonces, su decisión la liberó. El 25 de septiembre de 1771, la princesa pronunció sus primeros votos, tomó el nombre religioso de Teresa de san Agustín y declaró: "Soy carmelita, y el rey está enteramente consagrado a Dios".

De hecho, a la muerte de Luis XV, quien sucumbió a la viruela el 10 de mayo de 1774, la ansiada conversión estuvo lejos de lograrse, a pesar de que el soberano, sin duda, murió cristianamente. Madame Louise, sin embargo, no se desanimó, rezando y sacrificándose por la salvación eterna de su padre. Nombrada maestra de novicias, guió, entre otras, la vocación de una joven pobre, Claudina Lidoine, quien, bajo el nombre de su patrona, Teresa de san Agustín, priora del convento carmelita de Compiègne, murió mártir en el cadalso el 17 de julio de 1794.

Posteriormente, se convirtió en ecónoma de la comunidad y, después de ello, en priora en tres ocasiones: en 1773, 1776 y 1785.

¡Al paraíso, a todo galope!

A mediados de diciembre de 1787, enfermó tras abrir un paquete enviado desde Italia que contenía reliquias. Muchos creyeron que el regalo estaba envenenado... Aunque cabría preguntarse quién habría tenido interés en asesinar a una princesa sin poder sobre las decisiones políticas de su sobrino, y que llevaba diecisiete años enclaustrada, la sospecha persiste.