Las 12 fechas clave que marcaron el 2025 para el Vaticano

Un año marcado por el Jubileo (un evento que suele celebrarse cada 25 años), dos canonizaciones muy esperadas, el fallecimiento del Papa Francisco y el advenimiento de un nuevo pontificado. Esto fue lo que marcó el 2025...

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

El 2025 fue un año excepcional para el Vaticano en varios sentidos. Este es un repaso por los principales acontecimientos

6 de enero: Primera mujer prefecta de un dicasterio

El Papa Francisco ha nombrado a la monja italiana Simona Brambilla, ex superiora general de las Hermanas Misioneras de la Consolata, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Anteriormente secretaria de este ministerio, responsable de la vida religiosa, se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir un dicasterio de la Curia Romana.

Este nombramiento fue posible gracias a la nueva constitución apostólica del Papa, Praedicate Evangelium (2022). Sin embargo, por razones legales, incluida la firma de ciertos decretos que exigen rango episcopal, la hermana Brambilla cuenta con la asistencia de un proprefecto, el cardenal español Ángel Fernández Artime.

14 de feb: El Papa Francisco es hospitalizado en el Gemelli

El Papa Francisco, aquejado de una enfermedad respiratoria que le había restringido sus apariciones públicas durante aproximadamente dos semanas, fue ingresado en el Hospital Gemelli. El personal médico le diagnosticó múltiples infecciones pulmonares y neumonía.

El pontífice argentino de 88 años inició un tratamiento de 38 días en completo aislamiento. Los boletines diarios de la Oficina de Prensa de la Santa Sede informaron repetidamente de dificultad respiratoria grave, y el equipo médico, en vísperas de su alta el 23 de marzo, advirtió que el Papa no estaba "fuera de peligro".

A su regreso del Vaticano, el Papa, usando cánulas nasales, solo hizo apariciones públicas en contadas ocasiones para saludar a la multitud.

21 de abril: A las 7.35 horas muere el Papa Francisco

A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre.

El cardenal camarlengo Kevin Farrell anunció la muerte del pontífice argentino durante una transmisión en vivo desde la capilla de la Domus Sanctae Marthae, alrededor de las 9:50 a.m. El mundo de los medios quedó desconcertado.

El día anterior, simbólicamente, el Papa Francisco, visiblemente frágil, había hecho un último recorrido en el papamóvil por la Plaza de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi de Pascua. Fue la última aparición pública del pontífice argentino, ahora vista como un símbolo de su conexión con el pueblo. Estas son las imágenes:

Durante tres días, 250,000 personas acudieron a presentar sus respetos a su cuerpo en la Basílica de San Pedro. Su funeral tuvo lugar el 26 de abril en presencia de 160 delegaciones nacionales, y su ataúd, enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, fue recibido por los romanos a su paso por la ciudad.

8 de mayo: Habemus Papam, elección del 267º Papa de la historia

A las 18:07, bajo la atenta mirada de cámaras de todo el mundo, una columna de humo blanco emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano, provocando un rugido entre la multitud que pareció estremecer las columnas de la Basílica de San Pedro.

El estadounidense Robert Francis Prevost acababa de ser elegido el 267.º papa de la historia a la edad de 69 años.

AFP

Tras un cónclave que duró apenas 24 horas, los 133 cardenales electores llegaron a un acuerdo en solo cuatro votaciones. Durante su bendición Urbi et Orbi desde la logia de la basílica, el nuevo pontífice, con su mozzata, predicó la paz al mundo, una paz que él imaginaba como "desarmada y desarmante".

18 de mayo: León XIV inaugura su pontificado

En presencia de 156 delegaciones gubernamentales de todo el mundo, León XIV celebró la Misa inaugural oficial de su ministerio petrino en la Plaza de San Pedro.

Las primeras semanas estuvieron marcadas por una serie de reuniones oficiales —con cardenales, medios de comunicación, personal de la Curia y sacerdotes de Roma— durante las cuales el nuevo papa mostró un estilo cauteloso y conciliador. "Los papas van y vienen, la Curia permanece", declaró en su primer discurso a los empleados del Vaticano. Estas palabras se interpretaron como un intento de tranquilizar tras 12 años de un pontificado que había sido una prueba para la maquinaria administrativa del Vaticano, que había sido en gran medida ignorada por Francisco, quien había señalado sus deficiencias.

León XIV también pasó sus vacaciones de verano en Castel Gandolfo, la antigua residencia de verano papal que Francisco no frecuentó.

28 de jul –3 de ago: Primer encuentro de León XIV con la juventud

Durante una semana, en pleno verano, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo ondeando banderas llenaron las calles de Roma para el "Jubileo de la Juventud". Este fue el primer encuentro importante de León XIV con jóvenes. Durante esos días, invitó a las delegaciones a difundir la paz.

El Jubileo culminó en Tor Vergata, donde, según los organizadores, un millón de jóvenes participaron en una vigilia y una misa con el Papa, quien los instó a "buscar apasionadamente la verdad".

7 de sep: Canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis

El Papa León XIV celebró la primera canonización de su pontificado declarando santos a Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006) en una misa celebrada en la Plaza de San Pedro. En su homilía, el nuevo Papa animó a los jóvenes de todo el mundo a no desperdiciar sus vidas, sino a convertirse en santos cultivando el amor a Dios y a los pobres.

La fecha de la canonización de los dos jóvenes santos, muy populares, había sufrido algunas variaciones: la de Carlo Acutis debía ser el 27 de abril —evento pospuesto debido al fallecimiento del Papa Francisco— y la de Frassati, el 3 de agosto.

18 de sep: León XIV concede su primera entrevista

En su primera entrevista en la biografía León XIV: Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI, el Papa se sincera sobre numerosos temas. Afirma que actualmente no tiene intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre la familia, el acceso de las mujeres al diaconado ni las parejas del mismo sexo, al tiempo que reafirma su compromiso con la inclusión.

Sobre el abuso sexual, León XIV declara que no puede "convertirse en el foco de atención de la Iglesia", que consiste en proclamar el Evangelio. Si bien considera "muy saludable" que las víctimas denuncien, insiste en proteger la presunción de inocencia de los acusados.

En otro tema delicado, el de la liturgia, el nuevo Papa parece querer dialogar con los católicos fieles a la Misa del Rito Tridentino, que el Papa Francisco había restringido significativamente. El líder de la Iglesia católica también habla sobre Gaza y el riesgo de genocidio, los problemas financieros en el Vaticano, la Inteligencia Artificial y su política con China.

26 de sep: El Papa elige a su sucesor en el Dicasterio para los Obispos

Monseñor Filippo Iannone ha sido nombrado Prefecto del Dicasterio para los Obispos. Para este puesto clave en la administración vaticana, que el propio Papa ocupó anteriormente (2023-2025), León XIV ha elegido a un hombre de la Curia Romana. El italiano de 67 años fue anteriormente jefe del Dicasterio para los Textos Legislativos. Esta es la primera vez que el Papa nombra a un prefecto desde su elección.

9 de oct: Primera exhortación apostólica de León XIV sobre los pobres

Titulada Dilexi Te ("Te he amado"), la primera exhortación apostólica de León XIV, legado de Francisco, está dedicada al "amor a los pobres". Convirtiendo la preocupación por los pobres en el principio rector de la Iglesia católica, el nuevo pontífice llama a los cristianos a rechazar las ideologías que conducen al estancamiento o perpetúan una "economía asesina" y a denunciar las "estructuras de injusticia". Siguiendo los pasos de su predecesor, quien inició la redacción de esta exhortación, León XIV reitera su mensaje en apoyo a los migrantes, las mujeres maltratadas, los presos y la educación de los pobres.

1 de nov: John Henry Newman es proclamado Doctor de la Iglesia

Durante la Misa de Todos los Santos, al concluir el Jubileo Mundial de la Educación, León XIV proclamó al cardenal británico san John Henry Newman (1801-1890) "Doctor de la Iglesia" y copatrono de las escuelas católicas. Inspirándose en la figura del exanglicano convertido al catolicismo, el Papa describió las principales misiones de la educación católica en un mundo amenazado por el nihilismo y la desigualdad.

27 de nov – 2 de dic: León XIV realiza su primer viaje a Turquía y Líbano