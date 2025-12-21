Evita regalar productos de belleza a una niña pequeña

En Navidad, puede resultar tentador regalar a una niña pequeña una crema hidratante, un perfume o esmalte de uñas. Barbara Duplouis, enfermera pediátrica, explica por qué no es una buena idea

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Ya no hay edad para los productos de belleza. La llegada de las redes sociales, en las que las "influencers de belleza" se han convertido en reinas indiscutibles, ha hecho saltar por los aires los límites de edad. Sus videos llegan a usuarias cada vez más jóvenes y cada vez más receptivas al imperativo de consumir productos cosméticos.

La sociedad las ha apodado "Sephora Kids", esas niñas de tan solo 10 años que recorren los pasillos de belleza en busca de bases de maquillaje, autobronceadores o sérums de todo tipo para perfeccionar lo que se conoce como skincare, o bien "rutina de belleza". Una práctica que a veces fomentan los propios padres, que encuentran divertida esta nueva complicidad entre madres e hijas. Sin embargo, no termina ahí.

Los peligros del skincare y maquillade a edad temprana

Rudenko Alla | Shutterstock

"Hay varios peligros que hay que tener en cuenta", advierte Barbara Duplouis, enfermera pediátrica y portavoz del Colectivo Je Suis Infirmière Puéricultrice (CJSIP).

"La piel de los niños es una barrera cutánea muy fina y en formación, por lo que es sensible a los perfumes, los disruptores endocrinos, las sustancias cancerígenas y las sustancias químicas derivadas del petróleo que contienen estos productos", explica.

"Según la procedencia del producto, los componentes están más o menos controlados y limitados. Todo depende de la dosis y la duración de la exposición, pero pueden provocar alergias cutáneas, alteraciones del sistema endocrino o incluso reacciones dermatológicas inexplicables".

La exigencia de estar siempre más guapa

Otro riesgo es transmitir al niño un mensaje negativo sobre su aspecto natural y provocarle dismorfofobia, un trastorno psicológico caracterizado por una idea obsesiva y permanente de defectos físicos. "El peligro es que la niña se vuelva adicta a estos productos para parecer cada vez más guapa", advierte la enfermera.

Además de los peligros para la piel y la imposición de "ser guapa", regalar productos de belleza a una niña también supone privarla de los juegos infantiles. Jeanne Larghero explicó al respecto: "Las niñas pequeñas que se pierden imitando las rutinas de belleza de las influencers son niñas privadas de su infancia, privadas de los juegos infantiles. Al darles teléfonos inteligentes, creemos que les estamos dando entretenimiento, diversión; en realidad, les estamos privando de juegos", lamenta.

"Más profundamente, esto nos remite una y otra vez a los adultos que somos: ¿realmente cuidamos de nuestros hijos?", reflexiona la experta.

Entonces, ¿a partir de qué edad?

89stocker | Shutterstock

¿A qué edad se puede regalar un producto cosmético? Si bien "en general sigue siendo una mala idea", afirma Barbara Duplouis, "a partir de los 15 años, los datos del cuerpo humano se acercan a los de un adulto". No obstante, la enfermera recomienda elegir un producto natural y ecológico, e informarse sobre su composición gracias a las listas de ingredientes.