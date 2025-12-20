Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El milagro atribuido a Enrique Shaw

Guillermo Arévalo - publicado el 20/12/25
El Papa León XIV aprueba decretos que reconocen, entre otras cosas, un milagro atribuido a Enrique Shaw, el cual abre paso a su beatificación

Estos reconocimientos recuerdan que la santidad no es un ideal lejano, sino una vocación posible en la vida cotidiana: en la familia, el trabajo, el compromiso social y la fidelidad al Evangelio en contextos difíciles. La Iglesia propone estos testimonios como signos de esperanza para nuestro tiempo. Invitamos a saber más sobre el milagro atribuido a Enrique Shaw, el cual permitirá su próxima beatificación.

Tags:
beatificacionsantosvideo
