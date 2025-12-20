(VIDEO) El milagro atribuido a Enrique Shaw

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Estos reconocimientos recuerdan que la santidad no es un ideal lejano, sino una vocación posible en la vida cotidiana: en la familia, el trabajo, el compromiso social y la fidelidad al Evangelio en contextos difíciles. La Iglesia propone estos testimonios como signos de esperanza para nuestro tiempo. Invitamos a saber más sobre el milagro atribuido a Enrique Shaw, el cual permitirá su próxima beatificación.