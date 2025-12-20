5 templos para visitar en el Año Jubilar de san Juan de la Cruz

Con motivo del 300 aniversario de su canonización, y del centenario de su nombramiento como Doctor de la Iglesia, se inauguró el año jubilar de san Juan de la Cruz

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se inauguró el Año Jubilar de san Juan de la Cruz, que tiene como lema “La esperanza tanto alcanza cuanto espera”.

Este jubileo se celebra con motivo del 300 aniversario de la canonización del místico carmelita y los 100 años de su proclamación como Doctor de la Iglesia.

Hasta el 27 de diciembre de 2026 podrá ganarse indulgencia plenaria visitando los 5 templos jubilares a los que él estuvo especialmente vinculado.

En la provincia de Ávila, se encuentran la parroquia de San Cipriano donde nació el carmelita en Fontiveros. También dos iglesias dedicadas a él: la basílica de Santa Teresa en la capital y la iglesia conventual de las Carmelitas Descalzas en Duruelo (primera fundación del Carmelo masculino).

El cuarto templo jubilar está en Segovia y es la iglesia de los Carmelitas Descalzos, donde se veneran los restos del santo.

Un momento de la inauguración del Año Jubilar en Segovia, con los sacerdotes ante el sepulcro de san Juan de la Cruz Courtesy of obispado de Segovia

Y para visitar el quinto templo jubilar hay que viajar al sur de España, hasta la localidad de Úbeda, en Jaén, al convento de los Carmelitas Descalzos donde el místico falleció.

Deseo ardiente y confiado

En la inauguración del jubileo en Úbeda este domingo, el obispo de Jaén destacó que este jubileo invita a redescubrir la altura de la doctrina mística de san Juan de la Cruz y la hondura de su vida entregada a Dios.

Sebastián Chico Martínez afirmó que el lema de este Año Jubilar, tomado de las palabras del propio san Juan de la Cruz, resume su mensaje: “La esperanza tanto alcanza cuanto espera”.

“Esta esperanza cristiana no es pasividad ni huida del mundo, sino un deseo ardiente y confiado, un corazón dilatado que se abre sin medida a los dones de Dios”, dijo.

“No se mide por nuestras fuerzas humanas, sino por nuestra capacidad de recibir: Dios no se da a medias”, afirmó.

“Como él escribió en sus Dichos de Luz y Amor: «El alma que está enamorada se siente pobre, miserable y encadenada, porque sabe que no puede hacer otra cosa que amar» -añadió-. Quien espera mucho de Dios, lo alcanza todo”.

Oración, silencio, escucha

En la inauguración del jubileo sanjuanista en Segovia, el obispo Jesús Vidal destacó tres claves de la enseñanza del místico carmelita especialmente actuales: el despojamiento interior, el amor a la Iglesia en su unidad y el valor del silencio.

“San Juan de la Cruz invita a mirar a Cristo para ensanchar el corazón y aprender a amar a Dios como Él quiere ser amado”, afirmó, según informó el obispado.

El obispo Vidal también subrayó que la comunión eclesial es el camino auténtico de la amistad con Cristo.

Y dijo que “para acercarnos a Dios, en un tiempo de tanto ruido interior y mediático, es necesario acudir a la oración, al silencio personal y a la escucha pausada de la Palabra de Dios”.

Numerosas actividades religiosas, culturales y sociales en torno a san Juan de la Cruz se celebran este año, entre ellas un congreso mundial sobre las cartas y escritos breves del místico.