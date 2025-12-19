(VIDEO) Vacaciones, ¿qué hago con mis hijos?

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.
Cuando llegan las vacaciones en familia, muchos padres sienten una mezcla de alivio y preocupación: menos prisas, sí, pero más horas con los hijos en casa. ¿Cómo vivir este tiempo sin agotarse y descubriendo lo bueno que puede traer?
Con sencillos tips, se pueden vivir una excelentes vacaciones en familia en estos tiempos de paz y armonía. ¡Descubre cómo en este video!