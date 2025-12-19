¿Sabías que san José también tuvo una anunciación?

La liturgia recoge el anuncio hecho a José del nacimiento de Jesús. Una Anunciación paralela a la de la Virgen María que muestra cómo Dios coopera con el hombre

La Anunciación es sinónimo de la Virgen María. La Iglesia utiliza este término, acuñado con este propósito, para referirse al acontecimiento bíblico (cf. Lucas 1,26-38 ) en el que el ángel Gabriel anuncia a María que será la madre del Salvador, a lo que la joven de Nazaret responde con el famoso "fiat": "Así sea". Pero este relato, que solo se encuentra en el tercer Evangelio, el de Lucas, encuentra un paralelo en Mateo, que algunos llaman la "Anunciación a José", en los versículos 18 al 26 de su primer capítulo.

Este pasaje se lee en la misa del 18 de diciembre de cada año, como preparación para la solemnidad de la Natividad del Señor.

El Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Redemptoris Custos sobre el esposo de María, publicada en 1989, habla de una estrecha analogía (§3) entre los dos relatos evangélicos:

"'El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María'. Al igual que con la madre de Jesús, un ángel se acerca al justo cuando este decide repudiar en secreto a María porque está embarazada. Esta es una forma de respetar la ley, pero también la reputación de María. 'He aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús (que significa: El Señor salva), porque él salvará a su pueblo de sus pecados'" (Mt 20-21).

La irrupción de la gracia

Al igual que la Virgen María, José experimenta así la irrupción de la gracia en su vida. Si bien su plan está completo, el hombre de Nazaret permite que Dios lo altere. Por su determinación de seguir la voluntad del Padre, deposita su fe en el cumplimiento de las promesas recibidas de sus antepasados, enumeradas anteriormente en una genealogía bastante tediosa: "Al despertar José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado" (v. 24). Juan Pablo II puede entonces decir que José "manifiesta así una disposición de voluntad similar a la de María respecto a lo que Dios le pidió a través de su mensajero".

Más ampliamente, explica la biblista Agnès de Lamarzelle en un artículo en la Nouvelle Revue théologique, hay en ambos textos, el de Lucas y el de Mateo, las diferentes características del "género literario de las anunciaciones" relativamente común en el universo bíblico: una situación bloqueada desde una perspectiva humana, una intervención divina -perturbadora las más de las veces-, la revelación del plan divino, la objeción y el signo humano, y el cumplimiento por la obediencia del siervo de Dios que recibe el anuncio.