Haz esto antes de Nochebuena: consejo del Papa

Children sit hugging in bed and look at the Christmas tree

Lizavetta | Shutterstock

I.Media - publicado el 19/12/25
En Navidad, León XIV invita a los niños a hacer un regalo muy especial, que no puede comprarse en las tiendas. Si bien lo dijo a los niños, su recomendación no tiene límite de edad...

"Ante el pesebre, pidan ser como esos ángeles que anuncian la gloria de Dios y la paz a los hombres", dijo el Papa León XIV a los niños de la Acción Católica Italiana, a quienes recibió el 19 de diciembre de 2025. Evocando a los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, invitó a los jóvenes católicos a prepararse para la celebración de Nochebuena haciendo las paces con alguien.

Tags:
consejosnavidadpapa leon xivperdon
