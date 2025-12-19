Haz esto antes de Nochebuena: consejo del Papa

"Ante el pesebre, pidan ser como esos ángeles que anuncian la gloria de Dios y la paz a los hombres", dijo el Papa León XIV a los niños de la Acción Católica Italiana, a quienes recibió el 19 de diciembre de 2025. Evocando a los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, invitó a los jóvenes católicos a prepararse para la celebración de Nochebuena haciendo las paces con alguien.
Recibido con canciones infantiles y acompañado de guitarra, el Papa comenzó su discurso hablando de la preparación del Belén. Mencionó la presencia de numerosas figuras: "San José y la Virgen María, los pastores, el burro y el buey", y enfatizó que "alrededor del Señor, [...] hay espacio para todos".
"Cuando recen ante el pesebre, pidan ser como esos ángeles que proclaman la gloria de Dios y la paz a la humanidad", animó. Según él, esta paz navideña llama a los cristianos a “ser mejores cada día” y, por lo tanto, a ser santos.
León XIV citó como ejemplos a dos jóvenes santos italianos a quienes canonizó el pasado septiembre: Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. "Los animo a imitar su pasión por el Evangelio y sus obras, siempre animados por la caridad", afirmó.
Hacer las paces con alguien antes de Navidad
El Papa recordó a todos que Jesús es el "Príncipe de la Paz" e invitó a orar por las "naciones heridas por el conflicto". "Pero recordemos que la armonía y el respeto empiezan en nuestras relaciones cotidianas", afirmó, citando las interacciones "en casa, en la parroquia, con nuestros amigos del colegio y del deporte".
“Antes de la noche santa de Navidad, piensen en alguien con quien puedan hacer las paces”, instó el Pontífice. Afirmó que esa reconciliación sería “un regalo más precioso que cualquier cosa que se pueda comprar en las tiendas, porque la paz es un regalo que solo se encuentra verdaderamente en el corazón”.
