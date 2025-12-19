Aleteia
5 curiosidades sobre León XIV que aprendimos gracias a su hermano

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Christine Rousselle - publicado el 19/12/25
El hermano del Papa León XIV, John Prevost, concedió recientemente una entrevista. Aquí presentamos algunas de las cosas que reveló sobre su hermano menor

Cuando el Papa León XIV apareció en el balcón el 8 de mayo de 2025, la mayor parte del mundo no tenía la menor idea de quién era. Pero, ¿cómo fue para John Prevost? De repente, su hermano menor se convirtió en el líder espiritual de mil millones de católicos, y todos querían saber más sobre el chico del sur de Chicago.

El mayor de los tres hermanos, Prevost, se reunió recientemente con el National Catholic Reporter para hablar sobre su infancia con el que hoy es el Papa León XIV. La entrevista se publicó en dos partes. A continuación, algunos de los puntos destacados que reveló sobre el pontífice.

1. El joven Papa León siempre tenía el derecho a usar el auto familiar

Los Prevost eran una familia de cinco, con un solo coche. Y aunque normalmente se llevaban bien, "las mayores discusiones eran sobre quién se quedaba con el coche".

Pero cuando el más joven de los Prevost regresó a casa después de su internado en el seminario, esas discusiones terminaron, dijo John Prevost.

"Cuando Rob llegó a casa, no importó, Rob se quedó con el auto".

2. El Papa León no era un comensal exigente cuando era niño

Los Prevost siempre cenaban juntos todas las noches a las 5:30 y siempre rezaban la bendición antes de las comidas, según John Prevost. La señora Prevost cocinaba una cena, y los niños "comían lo que les servían o no comían".

"Rob era muy bueno comiéndoselo todo", dijo. "Yo no."

3. El Papa guardaba una llave de la casa de su hermano

Bueno, solía hacerlo. En una reciente visita a Roma en octubre, el Papa León XIV le devolvió a su hermano mayor la llave que guardaba. (Y un certificado de regalo). Este es uno de los momentos más conmovedores de las entrevistas.

"Eso me impactó mucho, porque se acabó", dijo John Prevost. "Siempre tenía una llave de donde vivía por si él estaba en la ciudad y yo no estaba. Pero ahora que es Papa, me devolvió esa llave, y eso me impactó".

El Papa también le dio a su hermano un certificado de regalo que tenía guardado porque ya no podía usarlo.

4. Al Papa le encanta el fútbol

"Siempre está viendo fútbol, ​​y todavía lo sigue (haciendo)", dijo John Prevost. Aunque cree que su hermano ya no puede ver partidos de béisbol (lo cual tiene sentido, dada la diferencia horaria entre Roma y Norteamérica), "sabe quién ganó y quién perdió, así que, de alguna manera, presta atención".

5. El Papa León XIV está aprendiendo alemán, quizás en Duolingo

El Papa León se despierta temprano en la mañana y, a menudo, si no puede dormir, se pone a jugar a algún juego como Words with Friends en las primeras horas de la mañana, dijo John Prevost.

El mayor de los Prevost también dijo que pensaba que los rumores de que su hermano se conectó a la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo a las 3 de la mañana eran plausibles.

"No lo dudo, porque actualmente está trabajando en alemán", dijo John Prevost.

Extra: El palacio apostólico podría tener pronto un gimnasio

"Cuando terminen las reformas en el Palacio Apostólico, espera poder instalar algunos equipos de gimnasio para poder realizar algunos trabajos allí", dijo John Prevost.

Tags:
curiosidadfamiliapapa leon xiv
