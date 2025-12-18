Misiones de verano: “Puedes cambiar la vida de una persona en un día”

Descubre centenares de experiencias de evangelización en todo el mundo que se están organizando desde España para los próximos meses

Perú, la India, Suecia, Marruecos, Polonia, Sudáfrica y Argentina son algunos de los lugares donde este verano la delegación de misiones de Toledo ofrece experiencias de evangelización.

“Si quieres entregarte a Jesús, en el tiempo que estés de voluntariado puedes hacerlo -asegura a Aleteia uno de los organizadores, Mario Arroyo-. Y Dios es generoso y siempre te da más”.

“Igual puedes cambiar la vida de una persona de África en un día -aventura-, y eso sirve para siempre”.

Se trata de voluntariados católicos donde la vida espiritual es lo más importante, destaca: además de ayudar, tú avanzas en tu camino hacia Dios.

Deja que el voluntariado pase por ti

“Uno puede ir al voluntariado a pasar por el voluntariado o a dejar que el voluntariado pase por ti”, afirma.

“Puedes escaquearte, dedicarte a ir a la playa y de safari y mostrarlo en las redes, pero el voluntariado de postureo no ayuda a nadie”, advierte.

“Dejar que el voluntariado pase por ti es renunciar, sacrificarte, levantarte pronto por las mañanas, trabajar más de lo que te piden, rezar, recibir a Cristo”, explica.

“Tenemos Misa y adoración al Santísimo cada día, rezamos el rosario, siempre nos acompaña un sacerdote, y nos confesamos, para poder vivir después la entrega a los pobres, a Cristo, a la Virgen María”, explica Arroyo.

Cada verano, participan unas diez mil personas de muy distintas edades en este tipo de experiencias de misión.

En la mayoría de los lugares se habla en inglés, pero “si no se conoce la lengua, es posible entenderse poniendo mucho corazón, mano y sonrisa”, asegura.

Arde

Como esta archidiócesis, son centenares las asociaciones, congregaciones y grupos católicos de España que organizan voluntariados en todo el mundo.

Combonianos, Jatari, Misioneras de la Caridad, misioneros diocesanos,…: la información sobre sus misiones está recogida en la web Arde, que Obras Misionales Pontificias (OMP) lanzó el 6 de diciembre de 2025.

“Queremos que sea una red viva y que se vayan uniendo grupos que hacen experiencia de misión”, explica a Aleteia uno de sus responsables, Carlos Arteaga.

Y destaca la utilidad de un mapa que cualquiera puede consultar para buscar comunidades misioneras cerca suyo.

“Me han escrito muchos jóvenes preguntando por experiencias de misión -comenta-. Lo mejor es que lo busquen ellos mismos y que tengan la información de todas”.

Iglesia misionera

“La Iglesia es misionera -afirma Arteaga-: lo más importante que puede hacer es evangelizar”.

OMP hace animación misionera en España, con iniciativas como “sembradores de estrellas”, con la que los niños regalan pegatinas por las calles con motivo del nacimiento de Jesús, y convivencias anuales de jóvenes que participan en misiones en otros países.

Porque, “aunque salir enriquece mucho, el voluntariado, la misión, empieza en casa”, asegura Arroyo citando a Madre Teresa.