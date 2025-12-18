La Iglesia católica reconoce un milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw, un laico argentino nacido en Francia, así como el martirio de once españoles, que serán beatificados próximamente, anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 18 de diciembre de 2025. Otros tres católicos, un sacerdote indio, un franciscano italiano y una monja italiana, son ahora "venerables".

El jueves, al recibir al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, León XIV aprobó cinco decretos que impulsan la causa de canonización de varios bautizados.

El primer decreto se refiere a un milagro atribuido a la intercesión del laico argentino y padre de familia, Enrique Shaw (1921-1962). Nació en París en 1921, pero sus padres abandonaron Francia en 1923 para establecerse en Argentina. Oficial naval y posteriormente empresario, fundó una asociación de líderes cristianos en la década de 1950.

Este padre de nueve hijos, cristiano devoto, fue presidente de la Acción Católica Argentina. Fue blanco de la presión anticatólica del peronismo. Murió de cáncer en 1962 tras luchar para evitar un plan de despidos masivos en su empresa. Fue el cardenal Bergoglio, futuro Papa Francisco, quien abrió su causa de canonización en 2001, durante el pontificado de Juan Pablo II.

La "curación milagrosa" atribuida a su intercesión es la del pequeño Matías, quien, a los 5 años -en 2021-, sufrió graves lesiones en la cabeza y el cerebro tras ser pateado por un caballo en una granja cerca de Buenos Aires. Al agravarse su condición a pesar de las intervenciones quirúrgicas, su padre rezó a Enrique Shaw. Para sorpresa de los médicos, el niño se recuperó inexplicablemente y ahora lleva una vida normal. Este reconocimiento de un "milagro" allana el camino para la beatificación del Venerable.

Once mártires españoles

Roma también ha reconocido el martirio del seminarista español Ignacio Aláez Vaquero, junto con otros diez sacerdotes, seminaristas y laicos, asesinados por su fe entre 1936 y 1937 en la provincia de Madrid. Al igual que muchas otras víctimas de la Guerra Civil Española, su causa de canonización se abrió en 2009. Este reconocimiento allana el camino para su eventual beatificación.

Tres nuevos hombres venerables

Otros tres decretos se refieren a las virtudes heroicas de tres bautizados, primer paso en el proceso de canonización que atestigua que vivieron las virtudes humanas y cristianas de forma ejemplar. Se requerirá entonces el reconocimiento de un milagro para la beatificación de estos nuevos venerables.

El primero en la lista es el Padre Joseph Panjikaran (1888-1949). Este sacerdote diocesano indio, con tres doctorados, dedicó su vida a los más pobres del sistema de castas, creando un hospital en la región de Kerala y fundando una comunidad religiosa para atender a los enfermos: las Hermanas Médicas de San José.

El nombre del franciscano italiano Berardo Atonna (1843-1917) también aparece entre los nuevos decretos. Ordenado sacerdote en Nápoles durante un período histórico marcado por fuertes tensiones entre la Iglesia y el Estado, sirvió como director espiritual de muchos fieles y fomentó la fundación de numerosas congregaciones religiosas femeninas. También fue un reconocido predicador.