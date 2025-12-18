Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Enrique Shaw será beatificado tras reconocerse un milagro por su intercesión

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Enrique Ernesto Shaw

Acdeano | Public Domain

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 18/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La Iglesia Católica reconoció el milagro que permitirá de beatificación de Enrique Shaw, así como el martirio de once españoles y las virtudes heroicas de tres bautizados que ahora son venerables

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

La Iglesia católica reconoce un milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw, un laico argentino nacido en Francia, así como el martirio de once españoles, que serán beatificados próximamente, anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 18 de diciembre de 2025. Otros tres católicos, un sacerdote indio, un franciscano italiano y una monja italiana, son ahora "venerables".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
beatificacionmilagrosantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día