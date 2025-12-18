En Roma, dos jóvenes escultores franceses exponen su belén

La exposición internacional "100 belenes en el Vaticano" se puede visitar hasta el 8 de enero bajo la columnata de Bernini en la plaza de San Pedro de Roma. Los miles de visitantes pueden admirar, entre otras cosas, un belén realizado por dos jóvenes escultores franceses preocupados por "evangelizar a través de la belleza"

A la sombra de la columnata de Bernini, bailarines mexicanos esbozan algunos pasos de danza tradicional ante las miradas divertidas de turistas y peregrinos. En este mes de diciembre, la plaza de San Pedro celebra la nueva edición de la exposición de los 100 belenes del Vaticano, que este año son incluso 132.

Este evento, iniciado en Roma en 1976, se instaló hace cinco años bajo las arcadas de la columnata diseñada por el maestro indiscutible del Barroco. Sobre los adoquines de la plaza, Augustin Thomas contempla con ojos brillantes los dos brazos monumentales de Bernini, que parecen dar la bienvenida al mundo entero en la basílica de San Pedro.

"Es uno de mis escultores favoritos, junto con Miguel Ángel y Rodin", confiesa este francés de 24 años, muy honrado de que una de sus creaciones se encuentre bajo la obra del ilustre artista italiano.

El belén que ha diseñado junto con su colega y amigo, el escultor Amaury de Gastines, se apoya sobre cuatro pedestales de madera de roble. En el primero se encuentra la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, en el segundo, san José contemplando la escena, y el tercero sostiene dos pequeñas palomas que representan al Espíritu Santo e invitan al encuentro. El último pilar presenta a un pastorcillo cuyos rasgos se asemejan a los de Carlo Acutis, el joven italiano "millennial" canonizado en septiembre por el Papa León XIV.

Un belén itinerante

En total, se necesitaron dos semanas para crear este belén encargado por los Pieux établissements de la France à Rome, una fundación que gestiona, entre otras cosas, las cinco iglesias francesas de Roma. "Nuestro belén está destinado a recorrer estas iglesias romanas", explica Augustin Thomas. De ahí la idea de los cuatro bloques separados, que permiten que la obra se adapte fácilmente a las características de los edificios.

Para modelar esta obra realizada en resina acrílica, Amaury de Gastines abandonó su taller parisino de Saint-Sulpice para reunirse en Florencia con su amigo Augustin Thomas. Formado en la escuela Boulle en escultura en madera y diseño, este último se instaló hace tres años en la ciudad toscana para cursar un máster en la Escuela de Arte Sacro.

Un sueño cumplido en un taller de arte

Durante sus estudios en Italia, esculpió una obra, un san José, para regalársela a dos amigos con motivo de su boda. Entonces sintió que lo que había creado con sus manos podía interesar más allá del círculo de amigos. Con el título bajo el brazo, el artista abrió su taller, cumpliendo así un "sueño de infancia".

"Todavía recuerdo a mi niñera enseñándome a dibujar", sonríe quien llenó de dibujos muchos de sus cuadernos escolares. En el instituto, el adolescente se apuntó a un taller de dibujo y pintura, y luego se decantó por un bachillerato de artes aplicadas. Fue en esos años cuando descubrió el modelado en arcilla.

"Fue una revelación para mí. Y estaba totalmente relacionado con mi redescubrimiento de Cristo", recuerda. En las rutas de peregrinación de Chartres, Augustin se dio cuenta durante una misa de que "la belleza formaría parte de [su] vida". Al modelarla y trabajarla, se acercaría a Cristo. "Al mismo tiempo, me di cuenta de que sería una forma de evangelizar a través de la belleza", añade.

Un don compartido

Ahora, Augustin expresa "a través de la materia algo del misterio espiritual del ser humano". Vende sus creaciones originales o reproducciones y consigue vivir de este oficio. "Tengo que llevar la contabilidad, vender, comunicarme a través de las redes sociales... En Florencia, me siento un poco como los artistas de la época que iban a buscar a tal cliente o tal galerista para presentarse y darse a conocer", cuenta.

"Para mí, Instagram es una oportunidad increíble para mostrar a miles de personas el fruto de nuestro trabajo", añade. El joven artista se ve trabajando unos años más en Florencia, la ciudad por la que pasaron los grandes maestros italianos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael... ¿Y después? "¡A la gracia de Dios!".

