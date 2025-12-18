<em>Estando a solo días de celebrar la Navidad, no hay mejor momento para poner en práctica la caridad, tanto en la economía como en el roce humano</em><br>

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

La Navidad es mucho más que una celebración envuelta en luces, regalos y reuniones familiares; es, ante todo, una invitación profunda a volver la mirada hacia el otro. En el corazón del mensaje cristiano de esta temporada se encuentra la caridad, entendida no solo como un gesto de ayuda material, sino como una actitud permanente de amor, compasión y solidaridad. Practicar la caridad en Navidad nos recuerda nuestra vocación humana y cristiana de reconocer la dignidad de cada persona.

La caridad en la vida diaria

Dasha Petrenko | Shutterstock

Desde una perspectiva humana y económica, la caridad cobra un significado aún más concreto. Ya que muchas veces gastamos más de lo que deberíamos sin ser conscientes del impacto que eso puede generar en nuestras vidas, o bien, no usamos correctamente nuestro tiempo.

Esta Navidad, podemos ser más conscientes en nuestras compras; y también, ver por aquellos que tienen dificultades. Compartir nuestros recursos, tiempo y oportunidades es una manera tangible de encarnar el Evangelio. Así, la caridad navideña deja de ser un acto pasajero y se transforma en un compromiso que renueva la esperanza y da sentido auténtico a esta celebración.

Caridad humana

La caridad se empieza a trabajar desde dentro; es decir, desde el corazón y especialmente en nuestro hogar, pues es ahí donde podemos actuar con más amabilidad y nobleza durante este tiempo. A continuación, puedes realizar el siguiente test que te ayudará a descubrir si estás poniendo en práctica la caridad con los demás.

¿Vivo la caridad con quienes más amo?

¿Escucho con atención a mi cónyuge, familiares o amigos, sin interrumpir ni descalificar lo que sienten? a) Casi siempre b) A veces c) Casi nunca

¿Trato con paciencia a las personas cercanas, incluso cuando estoy cansado, estresado o de mal humor? a) Casi siempre b) A veces c) Casi nunca

¿Mis palabras hacia los demás suelen ser respetuosas, amables y constructivas, aun en desacuerdos? a) Casi siempre b) A veces c) Casi nunca

¿Estoy dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando hay conflictos o heridas? a) Casi siempre b) A veces c) Casi nunca

¿Me intereso genuinamente por las necesidades emocionales y espirituales de quienes me rodean, ahora que estamos en temporada de Adviento? a) Casi siempre b) A veces c) Casi nunca

Resultados:

Si respondiste "casi siempre" en la mayoría, estás cultivando la caridad en lo esencial: el amor concreto.

Si predominan los "a veces", hay terreno fértil para crecer con pequeños cambios diarios.

Si aparecen muchos "casi nunca", la Navidad puede ser un llamado a volver al corazón del Evangelio: amar como Cristo nos ama.

La caridad en nuestro presupuesto navideño

Krakenimages.com | Shutterstock

Este punto nos ayuda a ser financieramente prudentes, tal y como lo recomienda el santo padre León XIV, siendo sencillos y cuidadosos al momento de hacer nuestras compras navideñas.

1. Cuando pienso en los regalos de Navidad…

a) Elijo con intención, pensando en necesidades o significado, no solo en cantidad.

b) A veces me entusiasmo con regalos, aunque no todos sean necesarios.

c) Compro impulsivamente sin considerar presupuesto.

2. Antes de comprar, me pregunto si realmente beneficia a quien lo recibirá o es solo deseo mío?

a) Sí, procuro hacerlo siempre

b) A veces, pero no es muy frecuente

c) No, compro lo que quiero sin cuestionarlo.

3. ¿He considerado dar parte de mi presupuesto navideño a causas solidarias?

a) Sí, y de hecho ya lo he hecho o lo tengo planeado.

b) Lo he pensado, pero no he decidido aún.

c) No, no lo considero.

4. En estas fiestas, mi forma de gastar está…

a) Dentro de un presupuesto que considero responsable y prudente.

b) Un poco ajustada, pero lo que se presenta, lo gasto.

c) Sin control claro, gasto bastante

5. En vez de gastar más, ¿he pensado en compartir humanamente?

a) Me gusta compartir tiempo, experiencia o acompañamiento con alguien que lo necesite.

b) Puede que lo haga, pero no es prioridad.

c) No, prefiero centrarme en objetos/materiales.

Mayoría de "a") — Estás caminando hacia una caridad económica sólida y consciente: compras prudentes, prioridades claras y corazones abiertos a compartir.

Mayoría de "b") — Hay buenas intenciones, pero puedes crecer más en practicar sobriedad y generosidad concreta.

Mayoría de "c") — Esta Navidad puede ser una oportunidad especial para reexaminar tu relación con el dinero y abrir el corazón a lo que realmente importa: compartir, acompañar y dar de corazón.