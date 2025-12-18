¿Cómo hablar a los hijos sobre Santa Claus y el Niño Jesús?

La ilusión de los niños en Navidad, mientras esperan a Santa Claus, es enternecedora

Es diciembre, la temporada navideña ha comenzado y de pronto escuchamos cascabeles con un fuerte ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! que avisa la llegada de un hombre regordete con traje rojo, gorrito y una barba blanca como la nieve. Claro, ese es Santa Claus, ¿Qué podemos decirle a los hijos?

Sin duda, es inevitable no pensar en la figura de papá Noel, quien también es llamado por su término comercial como Santa Claus, pero ¿por qué este hombre ha impactado tanto en cada Navidad?

Sinterklass

'Sinterklaas' saluda a los niños después de haber llegado en un barco a un puerto holandés Robert Hoetink - Shutterstock

Aunque este hombre no tiene ninguna mala intención en cada Navidad, sí se ha vuelto en un personaje icónico de la temporada, atrayendo a miles de personas durante cada celebración. Fue inspirado en la figura de san Nicolás de Bari, un santo obispo reconocido especialmente por su gran caridad.

Gracias a los actos de generosidad que realizaba, decidieron crear un personaje inspirado en él para seguir con la tradición de regalar juguetes a los niños, dando paso a Sinterklaas en Europa, quien vestía como obispo, llegaba en barco y daba regalos el 6 de diciembre, día en que se celebra a este santo.

Para los siglos XVIII y XIX la figura de Papá Noel fue llevada a Estados Unidos, donde -con algunas modificaciones- se le atribuyó un trineo, renos y su llegada por la chimenea.

¿Entonces debemos hablarle a los hijos sobre Santa Claus?

En el reciente episodio del podcast Shameless Popery, Joe Heschmeyer analiza un tema común en muchas familias católicas: si es moralmente correcto decirle a los niños que Santa Claus es real. Su posición es clara: mentir siempre está mal, y esto se aplica incluso a las historias culturales sobre Santa. Entonces, vamos por partes.

Explicar el papel de Santa Claus y el nacimiento del niño Jesús

Karthik_2411 | Shutterstock

Podemos hablar a los niños del personaje de santa Claus y, su vez, explicar el gran significado que hay en celebrar la Navidad y dar obsequios; por supuesto, dando el centro al nacimiento del niño Jesús en Belén, quien ahora nacerá en nuestros corazones.

También podemos darle un hermoso significado al hecho de compartir y dar obsequios en Navidad, no solo a nuestros seres queridos, sino también a aquellos quienes están necesitados o desamparados, ¡ese es el propósito de repartir regalos a todo el mundo!

Mantener el espíritu navideño en los niños