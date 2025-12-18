2025, el año del “Papa Leo” en la cultura pop

En este año 2025, marcado por la elección de León XIV, el papado se ha convertido en el centro de atención mundial. Entre las numerosas personalidades recibidas por el primer Papa originario de Estados Unidos figuran algunas figuras inesperadas, lo que refleja el surgimiento de una "cultura papal" plenamente integrada en los nuevos códigos de comunicación

"¡Soy su fan desde San Remo! ¡Y mi secretario es su mayor fan, si no del mundo, al menos de América Latina!". Recibir cumplidos tan espontáneos por parte de un Sumo Pontífice no es algo habitual… Recibida en audiencia privada el 12 de noviembre, la cantante italiana Laura Pausini no ocultó su sorpresa y emoción ante el inesperado entusiasmo de León XIV, que aprecia a esta popular artista desde su actuación en el festival de San Remo en 1993. Muy conocida en Europa, la cantante es también una gran estrella en América Latina, especialmente en Perú. Le recordó al Papa peruano-estadounidense que su primer concierto en Lima se remonta al año 2000.

Laura Pausini, que acudió a presentar al Papa su canción Fratello sole e sorella luna (Hermano Sol y Hermana Luna), inspirada en el Cántico de las criaturas de san Francisco de Asís, se sintió "muy bendecida" por vivir este encuentro cálido y casi familiar con el Papa, quien se aseguró de que su secretario pudiera hacerse una foto con ella. La difusión en las redes sociales de una antigua foto del padre Edgard Rymaycuna Inga con una camiseta de la estrella italiana durante uno de sus conciertos en Perú contribuyó a dar a conocer al gran público a este sobrio y discreto sacerdote nacido en 1989, recientemente elevado al rango de "Monseñor".

Siempre en el ámbito musical, el Papa asistió con entusiasmo al concierto para los pobres organizado en la sala Pablo VI del Vaticano el pasado 6 de diciembre, en el que se le vio marcar el ritmo al compás de las melodías del cantante canadiense Michael Bublé. En un estilo completamente diferente, también asistió este viernes al concierto dirigido por el director de orquesta italiano Riccardo Muti, ganador del premio Ratzinger 2025, que le entregó personalmente.

ISABELLA BONOTTO | ISABELLA BONOTTO

Sin embargo, León XIV no asistió personalmente al espectacular espectáculo organizado el pasado mes de septiembre en la plaza de San Pedro bajo el lema "Grace for the World", con drones, efectos especiales y la presencia de estrellas internacionales, entre las que se encontraban Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson o la sensual cantante colombiana Karol G.

Este concierto, patrocinado y retransmitido por Disney Plus, suscitó cierta polémica por el riesgo de que el Vaticano perdiera su carácter sagrado, y la ausencia personal del Papa pudo interpretarse como un distanciamiento respecto a este evento organizado la víspera de su 70º cumpleaños, pero programado bajo el pontificado de Francisco.

Por otro lado, la audiencia del Papa con el mundo del cine, el 15 de noviembre, le permitió saludar a numerosas figuras internacionales, como las actrices Monica Bellucci y Cate Blanchett o los directores Spike Lee y George Miller.

Por su parte, el actor italiano Roberto Benigni, cuya película La vida es bella fue citada por León XIV como una de sus favoritas, pudo presentar directamente al Papa su espectáculo sobre San Pedro, Pietro - Un uomo nel vento ("Pedro, un hombre en el viento"), que vieron juntos. Otras celebridades internacionales, como la actriz estadounidense Zoe Saldana o la modelo británica Naomi Campbell, saludaron al papa con motivo de las audiencias generales.

Un Papa amante del deporte y los deportistas

La afición del Papa por el deporte es bien conocida y está ampliamente documentada. León se mostró especialmente cordial y encantado de saludar a los corredores del Giro de Italia que pasaron por el Vaticano el 1 de junio. Entre ellos, el colombiano Nairo Quintana se detuvo espontáneamente para pedirle una bendición. El Papa también recibió a los jugadores del Nápoles tras su victoria en el campeonato italiano.

Pero sus verdaderas pasiones son el béisbol y, sobre todo, el tenis, que ha vuelto a practicar regularmente este otoño, casi todos los martes en Castel Gandolfo. Durante su primera rueda de prensa internacional, el 12 de mayo, un periodista le propuso participar en un partido benéfico de tenis invitando a Andre Agassi… "Buena idea, siempre y cuando no traigas a Sinner", respondió el Papa con humor. Su comentario hacía referencia al significado de la palabra "sinner", que en inglés significa "pecador".

Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP

Dos días después, el auténtico Jannik Sinner se convirtió en una de las primeras personalidades recibidas en audiencia privada por el nuevo pontífice. Encantado de que le regalaran una raqueta del número uno del mundo, el Papa se mostró divertido ante la propuesta de intercambiar algunos golpes: "¡En Wimbledon me dejarían jugar!", respondió en alusión a su atuendo blanco, antes de recapacitar sabiamente al ver el mobiliario del salón en el que se celebraba el encuentro. "¡Vamos a romper algo aquí! Mejor no hacerlo", reaccionó.