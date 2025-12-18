2 lecciones de Navidad de San John Henry Newman

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
La Navidad es una celebración con un profundo significado. Dios quería enseñarnos innumerables verdades espirituales, pero no siempre son fáciles de descifrar. Por eso, a veces necesitamos mirar atrás y aprender de los gigantes espirituales del pasado para comprender lo que Dios intentaba revelarnos.
Uno de esos gigantes fue san John Henry Newman, un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo y llegó a ser muy influyente en la Iglesia católica de Inglaterra. El Papa León XIV lo nombró uno de los Doctores de la Iglesia.
Newman era muy culto, pero tenía una sencillez que atraía a mucha gente. Sus sermones, en particular, eran muy esclarecedores, dirigidos a la gente común, pero impregnados de perspicacia espiritual.
En Navidad destacaba dos lecciones principales, la humildad y la alegría, al reflexionar sobre los pastores en aquella noche de Navidad.
Humildad
"¿Por qué se aparecieron las huestes celestiales a estos pastores? ¿Qué había en ellos que atrajo la atención de los ángeles y del Señor de los ángeles? ¿Eran estos pastores eruditos, distinguidos o poderosos? ¿Eran especialmente conocidos por su piedad y sus dones? … No hay razón para suponer que fueran mejores que el resto de los hombres en sus circunstancias, sencillos y temerosos de Dios, pero sin grandes avances en la piedad ni hábitos religiosos muy formados.
¿Por qué fueron elegidos entonces? Por su pobreza y su oscuridad. Dios Todopoderoso mira con una especie de amor especial, o (como podríamos llamarlo) afecto, a los humildes… Los pastores, entonces, fueron elegidos por su humildad, para ser los primeros en enterarse del nacimiento del Señor, un secreto que ninguno de los príncipes de este mundo conocía… A hombres en tales circunstancias se les apareció el ángel, para abrirles la mente y enseñarles a no estar abatidos y esclavizados por ser humildes en el mundo.
Se les apareció como para mostrarles que Dios había elegido a los pobres de este mundo para ser herederos de Su reino, y así honrar su suerte".
Alegría
"El ángel honró a un grupo humilde con su sola aparición ante los pastores; a continuación, les enseñó a alegrarse con su mensaje… 'No teman', dijo el ángel, 'porque les traigo buenas nuevas de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Porque hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor' (Lc 2, 10-11).
Tales fueron las palabras que los espíritus benditos que sirven a Cristo y a sus santos pronunciaron en aquella noche misericordiosa a los pastores, para sacarlos de su estado de frío y hambre y llenarlos de gran alegría; para enseñarles que eran objeto del amor de Dios tanto como los hombres más grandes de la tierra; es más, incluso más, pues a ellos fue a quienes primero comunicó la noticia de lo que estaba sucediendo aquella noche… Es un día de alegría: es bueno estar alegres, es malo estar de otro modo.
Busquemos la gracia de un corazón alegre, un temperamento ecuánime, dulzura, gentileza y claridad de mente, como si camináramos en Su luz y por Su gracia. Oremos para que Él nos dé el espíritu de un amor siempre abundante y siempre renovado, que domina y barre las contrariedades de la vida con su propia riqueza y fuerza, y que, por encima de todas las cosas, nos une a Él, que es la fuente y el centro de toda misericordia, bondad y alegría".