Actualidad
(VIDEO) Jimmy Lai enfrenta cadena perpetua ante la Corte

Anthony Cormy - publicado el 17/12/25
El tribunal superior de Hong Kong rechazó el recurso de apelación de Jimmy Lai contra su condena por participar en protestas prodemocracia, una decisión que subraya los desafíos de la libertad de expresión y de la justicia en la región

La Corte de Apelaciones de Hong Kong confirmó la condena de Jimmy Lai, prominente activista prodemocracia y fundador de Apple Daily, al rechazar su intento de revertir los cargos por su participación en las protestas de 2019. El fallo deja a Lai y a otros seis dirigentes en prisión, en un contexto marcado por la disputa entre derechos fundamentales y la ley de seguridad impuesta por Beijing.

Tags:
condenademocraciamedios de comunicacionmundo
