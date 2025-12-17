(VIDEO) Jimmy Lai enfrenta cadena perpetua ante la Corte

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
La Corte de Apelaciones de Hong Kong confirmó la condena de Jimmy Lai, prominente activista prodemocracia y fundador de Apple Daily, al rechazar su intento de revertir los cargos por su participación en las protestas de 2019. El fallo deja a Lai y a otros seis dirigentes en prisión, en un contexto marcado por la disputa entre derechos fundamentales y la ley de seguridad impuesta por Beijing.