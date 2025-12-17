¿Haces demasiado durante el día? Esto recomienda el Papa

"El corazón es el símbolo de toda nuestra humanidad, una síntesis de pensamientos, sentimientos y deseos, el centro invisible de nuestra persona", explicó el Papa León XIV durante la audiencia general del 17 de diciembre de 2025, celebrada en la plaza de San Pedro ante miles de fieles reunidos bajo un sol invernal. Ante el frenesí que agita al mundo, especialmente en esta época de fin de año, el pontífice ofreció una reflexión sobre cómo el Cristo resucitado debe inspirar a cada cristiano en su ritmo de vida y en sus decisiones del día a día.

"La vida humana se caracteriza por un movimiento constante que nos empuja a hacer, a actuar", explicó León XIV después de saludar a la multitud desde el papamóvil y bendecir a numerosos niños. Desarrolló una reflexión sobre el "descanso" prometido por Dios cuando "participemos en su victoria sobre la muerte".

Reconociendo que la vida a menudo impone numerosos compromisos, invitó a situarlos en relación con la actitud de Jesús, que "también se implicó con los demás y en la vida, sin escatimar esfuerzos, entregándose hasta el final".

"Sin embargo, a menudo percibimos que hacer demasiado, lejos de hacernos felices, se convierte en un torbellino vertiginoso que nos priva de serenidad y nos impide vivir", lamentó León XIV.

A menudo, "el tiempo parece dispersarse en mil cosas prácticas que nos alejan del 'sentido último de nuestra existencia'". Así, el "vacío" que sentimos al final de un día ajetreado se explica "porque no somos máquinas, tenemos un corazón, o mejor dicho, somos un corazón".

Basándose en la frase del Evangelio según San Mateo que acababa de leerse —"Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón" (Mt 6,21) —, el Papa recordó que "es en el corazón donde se guarda el verdadero tesoro, no en las cajas fuertes de la tierra ni en las grandes inversiones financieras", que a menudo están "injustamente concentradas, idolatradas a costa del sangriento precio de millones de vidas humanas y de la devastación de la creación de Dios", se indignó.

"Es importante reflexionar sobre estos aspectos, porque en los numerosos compromisos a los que nos enfrentamos constantemente, el riesgo de dispersión, a veces de desesperación, de pérdida de sentido, es cada vez más evidente, incluso en personas aparentemente exitosas", explicó el jefe de la Iglesia católica. Exhortó a asumir vivir con un corazón "inquieto", a imagen de san Agustín, que veía en esta inquietud un signo del "impulso del ser humano hacia su plena realización".

"La inquietud es la señal de que nuestro corazón no se mueve al azar, sin meta ni razón, sino que está orientado hacia su destino último, el 'regreso a casa', es decir, el encuentro con el 'amor de Dios'. Este amor solo se encuentra 'amando al prójimo que encontramos en nuestro camino', una persona concreta 'de carne y hueso', incluso y sobre todo si eso nos exige reducir la velocidad, mirarle a los ojos, a veces revisar nuestros planes, o incluso cambiar de dirección", advirtió León XIV.

"El secreto del movimiento del corazón humano" es, por tanto, "volver a la fuente de su ser, saborear la alegría inagotable, que nunca falta", insistió el Papa. Aseguró que "el corazón inquieto no se sentirá decepcionado si se compromete con la dinámica del amor para la que ha sido creado", en la perspectiva de la esperanza cristiana.