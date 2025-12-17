Año jubilar, jubileo, ¿cuál es la diferencia?

En la Iglesia se celebra el jubileo y el año jubilar, ambos tienen su origen el Antiguo Testamento, por eso conviene conoce si tienen alguna diferencia

Está por concluir el Año Santo ordinario, decretado por el difunto papa Francisco por el 50 aniversario del fin del Concilio Vaticano II. El Jubileo estuvo dedicado a la misericordia. Y vienen a la mente los términos "jubileo" y "año jubilar", que tienen su origen en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que los celebra la Iglesia?¿Existe alguna diferencia?

Año jubilar

Encontramos en la Enciclopedia católica que el libro del profeta Ezequiel (46,17) se le llama al año jubilar el “año de la liberación”. Este se llevaba a cabo cada cincuenta años y durante él se liberaba a los esclavos, se regresaban las tierras a sus dueños originales y se daba descanso a la tierra, es decir no se cultivaba ni se cosechaba.

Este año jubilar - o del jubileo - se daba al finalizar el séptimo año sabático (Lev 25), es decir, cada siete años se dejaba en reposo la tierra y las deudas no se cobraban. Por eso, al finalizar el año 49 e iniciar el año 50, comenzaba el año jubilar.

El jubileo

El libro del Levítico (25, 10-12) ordenaba a los judíos:

"Santificarán el quincuagésimo año, y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo: casa uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este quincuagésimo año será para ustedes un jubileo: no sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar; porque es un jubileo, será sagrado para ustedes. Así santificarán el quincuagésimo año, y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo: casa uno recobrará su propiedad y regresará a su familia".

La Enciclopedia menciona que "el objetivo del jubileo, por lo tanto, es preservar intacto el carácter esencial de la teocracia, a fin de que no haya pobres en el pueblo de Dios (Deut. 15,4)".

Entonces, el jubileo es el anuncio de que inicia el año jubilar en el que, prácticamente, se comienza de nuevo.

El jubileo y el año jubilar en la Iglesia

Retomando esta antigua costumbre, la Iglesia ha celebrado varios jubileos y los papas en turno decretaron el Año Santo o Año Jubilar.

La página del Jubileo 2025 consigna que el primer Año Jubilar se realizó en 1300. El papa Bonifacio VIII determinó que se celebraran cada cien años. Luego el papa Clemente VI (1342) redujo el periodo a 50 años. Y fue el papa Pablo II quien instituyó el periodo inter-jubilar a 25 años.

Así es que podemos decir que el Jubileo se vive dentro del periodo de un Año Jubilar, por lo que básicamente, no hay diferencia entre ambos términos.

La indulgencia plenaria

Pero lo que sí cambió radicalmente fue el sentido: no se perdonan las deudas materiales, pero sí espirituales.

El Año Jubilar puede concederse a algún territorio específico por algún motivo relevante, como puede ser un aniversario de fundación. En esos casos, el Papa otorga la indulgencia plenaria a los peregrinos que llegan a esos lugares santos designados por él con lo que ganan la remisión de todas sus culpas para comenzar desde cero en su vida espiritual.