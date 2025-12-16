Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Dulces en Navidad: tips para niños sin caries

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 16/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Con pequeños hábitos, que educan y protegen, disfrutar de los dulces navideños sin descuidar la salud dental de los niños es posible

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

La Navidad es tiempo de fiesta, regalos… y muchos dulces. Para los niños, esta temporada suele estar llena de chocolates, caramelos y postres que alegran el corazón, pero que también pueden afectar su salud dental. ¿Es posible encontrar un equilibrio sin apagar la magia de estas fechas? Conoce los tips que la Dra. Marian González Nava, Cirujano dentista con especialidad en Ortodoncia, compartió con Aleteia para que estas fechas decembrinas sean de tranquilidad para las familias.

7 ideas para que los niños participen de los preparativos de la cena navideña:

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
dientesdulcesfamilianavidad
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día