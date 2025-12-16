Navidad con sentido: estos son los consejos de León XIV

El Santo Padre, León XIV, recientemente dio algunas recomendaciones para tener una celebración de Navidad con sentido. Conoce cada una de ellas

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

La Navidad, cada vez está más cerca y así como todos los preparativos salen a la luz, el Papa León XIV también se prepara para su primera Navidad dentro de su pontificado. Cabe destacar que la Basílica de San Pedro, ha publicado desde el 2024 una revista mensual en la que el Papa tiene una participación especial titulada "Cartas al Editor", donde, cada mes, responde a una de las preguntas que le hacen llegar.

En esta ocasión, la pregunta fue hecha por Antonio, un psicólogo de la provincia italiana de Salerno. Su pregunta fue respecto a cómo podemos vivir plenamente esta Navidad. A continuación, las cuatro advertencias del sumo pontífice, con las que dio respuesta a esta pregunta:

1 Consumismo y solidaridad

El Papa advierte sobre las compras compulsivas que nos llevan al consumismo. Nos invita a tener cuidado con las "compras embriagantes que corren el riesgo de adueñarse de las fiestas".

Además, señala que, al ir de compras, seamos cuidadosos a la hora de hacer las compras para que cada uno de esos obsequios esté orientado a la verdad y la belleza de la Navidad, ya que de lo contrario sería meramente por satisfacer nuestros deseos y que muchas veces no necesitamos.

2 Acoge a alguien especial esta cena de Navidad

El Papa León XIV, sabiamente, comparte que esta celebración es para compartir, por ende, este año podemos hacer parte de nuestra mesa a alguien que lo esté pasando mal, o bien, algún amigo que vaya a pasar la Navidad solo, así como también ofrecer la cena a una familia en situación de pobreza.

Esto verdaderamente representa el espíritu de la Navidad y su fuerte sentido de acoger y recibir de manera humilde y honesta. Por lo que, esta Navidad, no lo pienses dos veces, si conoces a alguien que no tiene donde pasar esta Nochebuena extiéndele una invitación a tu hogar.

3 Encaminar la celebración

Cada año, corremos el riesgo de dejarnos llevar por algunos otros aspectos que nos pueden alejar del verdadero sentido de esta celebración. Recordemos que a quien estaremos celebrando es a Jesús.

Este es el recordatorio perfecto para compartir con los demás la alegría y la esperanza de la Navidad, cumpliendo así su verdadero propósito: el nacimiento de Jesús en nuestros corazones.

4 La Navidad no solo se vive un día

León XIV hizo énfasis en que la celebración de la Navidad "no es solo un día", sino que se vive a lo largo del año, y recomendó a todos los fieles "escuchar el clamor de los pobres, […] el clamor de la tierra" y a "denunciar el aislamiento de una economía que excluye".

Un recordatorio especial para esta Navidad

Frame Stock Footage | Shutterstock

"La dignidad de toda persona humana debe ser respetada ahora, no mañana", insistió, con la esperanza de que la Navidad ayudará a "liberar a la humanidad de la oscuridad del nihilismo que la rodea".