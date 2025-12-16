CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Según informaron las autoridades locales, un número récord de peregrinos visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México durante la reciente fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.
Aproximadamente 12,8 millones de personas visitaron el santuario los días 11 y 12 de diciembre de 2025, superando el récord de 12,4 millones establecido en 2024.
El 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, es el aniversario de la última aparición de la Virgen María a san Juan Diego. Es un día de precepto en México.
A pesar de las multitudes que se congregaron en la basílica durante dos días, todo transcurrió con bastante normalidad, según declaró el alcalde Janecarlo Lozano. Lozano es el alcalde del municipio de Gustavo A. Madero, donde se encuentra la basílica. La población habitual de todo el municipio es de algo más de 1,1 millones de habitantes.
Seguridad especial para proteger a los peregrinos
Para facilitar la seguridad, el municipio utilizó tecnología de reconocimiento facial, numerosas cámaras, una gran fuerza de seguridad ciudadana y personal militar como parte de la "Operación Basílica 2025". La Operación Basílica 2025 continuó hasta el 14 de diciembre.
Unas pocas personas fueron detenidas durante el fin de semana por robo, extorsión a peregrinos y uso indebido de la vía pública, según Lozano.
"Los que pensaban que era como otros años, que podían venir a robar, a abusar de algún transeúnte, aquí se encontraron con un gobierno muy fuerte", declaró a la prensa mexicana.
Además de la prevención del delito, la Operación Basílica 2025 logró reunir a 78 personas desaparecidas con sus familias y prestó más de 6600 servicios médicos en los terrenos de la basílica y en la Calzada de Guadalupe. Un total de cuatro personas fueron trasladadas al hospital, dijo Lozano.
Además, durante el fin de semana se rescataron 30 perros callejeros de la zona de la basílica. Esos perros serán dados en adopción.