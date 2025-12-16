(IMÁGENES) El primer nacimiento de Notre Dame desde el incendio

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
El Adviento en Notre Dame de París se ve un poco diferente este año, y, sin embargo, maravillosamente familiar. Por primera vez desde el devastador incendio de 2019, un nacimiento ha regresado a la catedral, recordándonos a todos que, incluso después de una gran pérdida, la belleza y la fe perduran.
Inaugurado justo antes del primer domingo de Adviento, el belén de estilo provenzal ha sido diseñado especialmente para Notre Dame, con más de 50 figuras hechas a mano y colocadas con cariño alrededor de la Sagrada Familia.
Y en las fotos de abajo puedes echar un vistazo al bonito resultado:
Estos santones tradicionales, elaborados en Arlés (sur de Francia) y ricos en detalles, reflejan una profunda devoción por la artesanía y la Navidad. Su presencia se siente casi como una silenciosa procesión: aldeanos, pastores y músicos reunidos una vez más con alegría y reverencia.
La exhibición es más que una simple decoración. Marca un punto de inflexión: un paso de la restauración a la resurrección. Tras años de andamiaje y silencio, este belén es una señal suave pero poderosa del corazón palpitante de la catedral, que poco a poco vuelve a la vida.
Puede que Notre Dame todavía esté sanando, pero en este Adviento, una vez más nos señala al Niño en el pesebre y la alegría que nunca se agota.