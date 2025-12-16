Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

(IMÁGENES) El primer nacimiento de Notre Dame desde el incendio

Screenshot

Instagram

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cerith Gardiner - publicado el 16/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Notre Dame da la bienvenida nuevamente a la Navidad con un belén lleno de esperanza y serena belleza

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

El Adviento en Notre Dame de París se ve un poco diferente este año, y, sin embargo, maravillosamente familiar. Por primera vez desde el devastador incendio de 2019, un nacimiento ha regresado a la catedral, recordándonos a todos que, incluso después de una gran pérdida, la belleza y la fe perduran.

Inaugurado justo antes del primer domingo de Adviento, el belén de estilo provenzal ha sido diseñado especialmente para Notre Dame, con más de 50 figuras hechas a mano y colocadas con cariño alrededor de la Sagrada Familia.

Y en las fotos de abajo puedes echar un vistazo al bonito resultado:

Estos santones tradicionales, elaborados en Arlés (sur de Francia) y ricos en detalles, reflejan una profunda devoción por la artesanía y la Navidad. Su presencia se siente casi como una silenciosa procesión: aldeanos, pastores y músicos reunidos una vez más con alegría y reverencia.

La exhibición es más que una simple decoración. Marca un punto de inflexión: un paso de la restauración a la resurrección. Tras años de andamiaje y silencio, este belén es una señal suave pero poderosa del corazón palpitante de la catedral, que poco a poco vuelve a la vida.

¡Asegúrate de hacer clic en las distintas imágenes; el detalle es impresionante!

Screenshot
Instagram

Puede que Notre Dame todavía esté sanando, pero en este Adviento, una vez más nos señala al Niño en el pesebre y la alegría que nunca se agota.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
culturanavidadNotre Dame
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día