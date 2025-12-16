Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Actualidad
separateurCreated with Sketch.

El vía crucis de Iztapalapa ahora reconocido por la Unesco

Shutterstock

Passion du Christ à  Iztapalapa, quartier de Mexico.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cécile Séveirac - publicado el 16/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El 10 de diciembre, la Unesco inscribió la "Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa" en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este singular vía crucis reúne cada año a millones de espectadores

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Un orgullo para la Iglesia católica en México. La Unesco ha inscrito la "Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa" en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Esta decisión se tomó durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nueva Delhi el 10 de diciembre, debido al excepcional valor comunitario, histórico y cultural de esta procesión.

Más que un evento religioso, esta representación anual constituye una tradición viva profundamente arraigada en la vida social del barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Data śmierci Jezusa to 3 kwietnia 33 r.
fot. NurPhoto via AFP

Nacida en el siglo XIX, la procesión se ha convertido con el tiempo en un fuerte marcador de la identidad local. Cada año, miles de habitantes participan activamente en la organización y puesta en escena de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, movilizando conocimientos artísticos, compromiso voluntario y transmisión intergeneracional.

La Unesco ha elogiado una práctica que refuerza la cohesión social, fomenta la solidaridad entre los habitantes y garantiza la transmisión continua de un patrimonio inmaterial a través del teatro popular, los rituales, los trajes y la memoria colectiva.

La inscripción reconoce así una tradición que, aunque es ante todo religiosa, desempeña un papel cultural y social importante, encarnando la capacidad de una comunidad para preservar y mantener vivo su patrimonio en el mundo contemporáneo.

Una promesa popular

Shutterstock

La representación del Vía Crucis se remonta a 1833. Cuando el cólera azotó México, los habitantes de Iztapalapa se enfrentaron a una verdadera hecatombe. Como fervientes creyentes, decidieron llevar en procesión una imagen de Cristo que era objeto de gran devoción desde hacía más de un siglo e imploraron su protección. Tras varios días de oración, la plaga cesó.

En agradecimiento, los habitantes se comprometieron a recrear cada año la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo, una tradición que no ha dejado de crecer, tanto en número de participantes como de espectadores.

Solo en la Semana Santa de 2025, atrajo a unos 2 millones de personas. Esta afluencia extraordinaria requiere un verdadero dispositivo de seguridad con más de 3000 agentes de policía y militares.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
patrimonioUnescovia crucis
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día