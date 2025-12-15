(VIDEO) La alegría del nacimiento de Jesús en el Vaticano

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025
Desde el 8 de diciembre hasta el 8 de enero, la Plaza de San Pedro acoge la octava edición de “100 pesebres en el Vaticano”: una exposición de belenes provenientes de más de 20 países que invita a contemplar la escena del nacimiento de Jesús como signo de esperanza, fraternidad, alegría y diálogo cultural. Te invitamos a ver el siguiente video, que nos dice más a fondo acerca de esta iniciativa del Dicasterio para la Evangelización...