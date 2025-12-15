Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) La alegría del nacimiento de Jesús en el Vaticano

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 15/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La exposición internacional de belenes en el Vaticano, celebra la Natividad como mensaje de paz, diversidad cultural y evangelización en el Año Santo

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Desde el 8 de diciembre hasta el 8 de enero, la Plaza de San Pedro acoge la octava edición de “100 pesebres en el Vaticano”: una exposición de belenes provenientes de más de 20 países que invita a contemplar la escena del nacimiento de Jesús como signo de esperanza, fraternidad, alegría y diálogo cultural. Te invitamos a ver el siguiente video, que nos dice más a fondo acerca de esta iniciativa del Dicasterio para la Evangelización...

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
culturaexposicionnavidad
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación