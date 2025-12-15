Una Navidad Jubilar en Malta: el don de la esperanza

Para quienes buscan un lugar donde la fe, la tradición y la calidez mediterránea se unen, Malta abre sus puertas

La Navidad es una época maravillosa. Es un momento en el que el mundo se detiene para celebrar un nacimiento que cambió la historia. En 2025, esta festividad sagrada cobra un significado aún más profundo al desarrollarse en el marco del Año Jubilar, un tiempo de renovación, gracia y peregrinación espiritual. La historia de la Natividad, con su mensaje de amor divino que irrumpe en el mundo a través de un niño en un pesebre, encarna a la perfección el tema del Jubileo de Peregrinos de la Esperanza.

Desde los primeros días del cristianismo, Malta ha abrazado este mensaje, haciendo de la Navidad una tradición viva que entrelaza la fe, el arte y la celebración en la vida cotidiana.

Primer plano de la estatua titular de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Marsaxlokk. Ian Noel Pace - Archdiocese of Malta

Una Navidad maltesa: la belleza de la Natividad

Una de las costumbres navideñas más preciadas de Malta es la elaboración de belenes (presepji). Esta devoción a la Sagrada Familia se remonta al menos a 1617, cuando los frailes dominicos de Rabat crearon el primer belén documentado de la isla. Desde entonces, los artesanos malteses han volcado su fe y su artesanía en estas exhibiciones, algunas incorporando el paisaje calizo de la isla, otras llenando sus escenas con pastores y pescadores locales.

Esta tradición ha ganado reconocimiento internacional. En 2021, la exposición "Navidad en Malta", en el Museo de la Biblia de Washington, D. C., presentó exquisitos belenes elaborados por artistas malteses y gozitanos, celebrando la rica herencia católica de las islas.

El año pasado, en 2025, los belenes malteses también se presentaron en Roma, donde seis belenes ocuparon un lugar destacado en una prestigiosa exposición internacional de belenes en la Basílica de Sant'Andrea della Valle. Esta participación puso de relieve cómo la tradición belenista de Malta se sitúa a la altura de algunos de los belenes más famosos de Europa.

En los últimos años, el arte maltés ha llegado a Belén, con la instalación en Tierra Santa de un belén al aire libre del artista gozoitano Manwel Grech , anteriormente expuesto en la Plaza de San Pedro. Estos belenes, con sus delicadas figuras y detalles intrincados, representan una escena que proclama una profunda verdad: que la presencia de Dios se encuentra en lo cotidiano, y la esperanza brilla con más fuerza en los lugares humildes.

Niño Jesús – Il-Bambin

San Jorge Preca, Dun Ġorġ o San Ġorġ, como lo conocen los malteses, es el primer santo maltés. Nació en La Valeta el 12 de febrero de 1880. Alrededor de 1905-1906, San Ġorġ conoció a un grupo de jóvenes en Ħamrun y los invitó a asistir a sus reuniones espirituales. Esto marcó el inicio de la Sociedad de la Doctrina Cristiana. Es prácticamente un grupo de laicos dedicados al apostolado de la catequesis.

En 1910, Dun Ġorġ tuvo una experiencia mística muy poderosa. La llamó “La extraordinaria visión del niño Jesús”. Una mañana, estaba caminando cerca de un lugar llamado la Cruz de Marsa ( Is-Salib tal-Marsa ), cuando de repente notó a un niño empujando un carro con una bolsa de estiércol. El niño fijó su mirada en George y ordenó imperiosamente: “¡Échame una mano!”. En el instante en que el padre Ġorġ sujetó las manijas del carro, sintió una extraordinaria dulzura espiritual. Sin embargo, después de la experiencia, Dun Ġorġ nunca pudo recordar a dónde fueron ni qué le sucedió al joven. Pero más tarde se dio cuenta de que el niño era Jesús, y que le estaba pidiendo a él y a sus seguidores ayuda para mantener el campo y la viña del Señor fértiles con sana doctrina y formación.

En la Nochebuena de 1921, la Sociedad organizó la primera "Manifestación en honor del Niño Jesús" en pueblos y aldeas de Malta y Gozo. Desde entonces, este evento se ha convertido en parte integral de la tradición y las celebraciones navideñas. El P. Ġorġ quería que, durante la Navidad, todos los niños que asistían a las clases de catecismo se llevaran a casa un pequeño pesebre o estatua del Niño Jesús, conocido en las islas maltesas como il-Bambin .

Dun Ġorġ o San Ġorġ como lo conocen los malteses, es el primer santo maltés . Nació en La Valeta, el 12 de febrero de 1880. Courtesy of Ġorġ Agius of the Society of Christian Doctrine (SDC)

Una fiesta para el alma y la mesa.

Las tradiciones navideñas maltesas trascienden el arte y llegan al corazón del hogar: la cocina. La gastronomía festiva de la isla está impregnada de un profundo significado espiritual, reflejando los ritmos del calendario litúrgico de la Iglesia. Uno de los dulces navideños más apreciados es el Qaghaq tal-Ghasel, o anillos de miel. Estos pasteles, elaborados con una masa dorada y rellenos de melaza, anís, canela y clavo, simbolizan la dulzura desbordante del nacimiento de Cristo. Su forma de anillo evoca la eternidad, mientras que el relleno rebosante evoca la abundancia de gracia derramada en la Encarnación.

Antes de la Navidad, otra exquisitez de temporada llega a las mesas maltesas: la Torta ta' San Martin, un pastel de frutas cubierto de nueces, rico en dátiles, higos y especias. Servido el 11 de noviembre, festividad de San Martín, este postre marca el inicio de las fiestas, recordando a las familias que la alegría de la Navidad está a la vuelta de la esquina.

A medida que se acerca la Nochebuena, los hogares se llenan del aroma de castañas asadas, vinos especiados y guisos contundentes, todo ello reflejando la singular mezcla de influencias mediterráneas y de Oriente Medio de Malta. Así como la ubicación del archipiélago lo convirtió en una encrucijada de civilizaciones, su gastronomía cuenta una historia de fe entrelazada con la vida cotidiana.

Qaghaq tal-Ghasel , o anillos de miel. Estos pasteles, hechos de masa dorada y rellenos de melaza, anís, canela y clavo, simbolizan la dulzura desbordante del nacimiento de Cristo. nito | Shutterstock

Navidad en las islas

En Malta y Gozo, el espíritu del Jubileo se despliega en calles, plazas y pueblos que cobran vida con música, luz y comunidad. La Valeta comienza las celebraciones temprano, atrayendo a las familias a la capital con la iluminación de la Calle República y el imponente árbol de Navidad en la Plaza de la Libertad. Los coros se reúnen en las escaleras del Pjazza Teatru Rjal para ofrecer villancicos malteses que resuenan en las arcadas de piedra caliza de la ciudad, creando un ambiente cálido antes de las semanas de festividades posteriores. Músicos como Klinsmann, Riona y Kevin Paul llenan la temporada con su peculiar arte local, mientras los niños pasean por las calles antiguas con los elfos de Papá Noel, aferrados a cartas recién escritas llenas de esperanza.

El mes también trae momentos de devoción serena: la procesión del Niño Jesús, a la luz de las velas, recorre el centro histórico de La Valeta desde la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, acompañada de himnos que se escuchan desde el balcón de la concatedral de San Juan . Con la llegada de la Navidad, el Oratorio de la Iglesia Jesuita ofrece una velada de música sacra, y en Nochebuena, The New Victorians ofrece un programa de villancicos malteses e ingleses antes de que la capital cierre el año con sus celebraciones nacionales de Nochevieja, una alegre reunión marcada por colaboraciones orquestales, fuegos artificiales sobre el Gran Puerto y un ambiente de expectación compartida.

La Valletta comienza a celebrar temprano, atrayendo a las familias a la capital con la iluminación de Republic Street y el imponente árbol de Navidad en Freedom Square Vladimir Zhoga | Shutterstock

Los visitantes también pueden mirar hacia Mosta, donde la famosa Rotonda se convierte en un lugar de esplendor musical y memoria cultural . El 20 y 21 de diciembre, el coro de niños Libera de Londres realizará un concierto de Navidad bajo la gran cúpula, una de las cúpulas sin soporte más grandes del mundo, llenando la basílica con la claridad y calidez de su sonido coral.

En los días siguientes, la Fundación Rotonda de Mosta ofrece visitas guiadas que exploran las tradiciones navideñas maltesas, dirigidas por el guía local Rozario D'Amato. Su narración da vida a cómo las familias se preparaban una vez para la temporada: los rituales de decoración de hogares, los dulces horneados en las cocinas y las costumbres espirituales que dieron forma a la vida del pueblo. El recorrido incluye visitas a exposiciones de pesebres alrededor de Mosta y concluye con una degustación de dulces tradicionales malteses, ofreciendo a los visitantes una visión de la Navidad como se ha apreciado por generaciones.

Las celebraciones de Gozo se desarrollan a un ritmo más suave pero no con menos alegría. En Victoria, los jardines de Villa Rundle se convierten en el corazón festivo de la isla, llenándose de artesanos, música y el suave resplandor del sendero iluminado que serpentea bajo los árboles. Las familias pasean por puestos de madera perfumados con especias y vino caliente, mientras los niños se deleitan en Dinja tat-Tfal , un día dedicado por completo al juego y la creatividad.

La tradición más querida de la isla, Belén f'Għajnsielem , regresa como un pueblo de la Natividad de tamaño real animado por pastores, panaderos y artesanos que recrean la vida cotidiana en la época del nacimiento de Jesús. El desfile anual de Navidad recorre Victoria con bailarines, bandas de música y la alegre llegada de Papá Noel, mientras que la víspera de Año Nuevo reúne a lugareños y visitantes en la Plaza de la Independencia para disfrutar de música, fuegos artificiales y la sensación de que Gozo se convierte en un lugar de peregrinación y nuevos comienzos.

The Basilica of the Madonna Ta’ Pinu National Marian Shrine, Gozo | Photo by Daniel Cilia ©

Mientras las islas celebran en calles y plazas, el corazón de la temporada regresa al ritmo propio de la Iglesia. Comenzando en Nochebuena, el arzobispo Charles Jude Scicluna guía a los fieles a través de la solemne belleza de las Primeras Vísperas y la Misa de Vigilia en la Concatedral de San Juan, seguidas por el tradicional Oficio de Lecturas, villancicos y el sermón del niño en Mdina antes de la Misa de Gallo.

La mañana de Navidad continúa en la Catedral de San Pablo, donde el arzobispo celebra la Natividad con la comunidad local. El año cierra con una Misa de Acción de Gracias y el canto del Te Deum en La Valeta, y el Jubileo llega a su conclusión litúrgica el 28 de diciembre en Mdina. El día de Año Nuevo se celebra una misa en Dar tal-Providenza en Siġġiewi, mientras que la temporada culmina el 4 de enero con la celebración de la Epifanía en San Juan, momentos que invitan tanto a visitantes como a locales a entrar en el misterio de la Navidad a través del culto en algunos de los sitios más preciados de la Iglesia maltesa.

El verdadero regalo de Navidad

En esencia, la Navidad no se trata de fiestas, adornos ni siquiera de los belenes que adornan los hogares e iglesias malteses. Se trata de esperanza: la esperanza que se encuentra en un recién nacido acostado en un pesebre, la esperanza que ha guiado a incontables generaciones de familias maltesas a través de pruebas y triunfos.

En este Año Jubilar, el llamado a redescubrir esta esperanza es más urgente que nunca. Como los pastores que viajaron a Belén, estamos invitados a buscar a Cristo en lugares inesperados: en actos de bondad, en la sencillez de la fe y en los momentos tranquilos de oración. Como el Papa Benedicto XVI recordó una vez a los malteses: "De todos los dones traídos a estas costas, el don de Pablo fue el mayor de todos". Este don —el Evangelio— sigue siendo la fuente suprema de esperanza, una luz que brilla en la oscuridad.

Que esta Navidad, con el Jubileo como telón de fondo, sea un tiempo de renovación, gracia y alegre peregrinación hacia Aquel que es Emmanuel: Dios con nosotros. Y mientras las islas se llenan de música, luces, pesebres y comunidad, que cada uno de nosotros dé un paso intencional, por pequeño que sea, para compartir esa esperanza con los demás. Al hacerlo, permitimos que el mensaje del pesebre trascienda la celebración y se convierta en una invitación vivida, llevando la luz de Cristo al año venidero. Para quienes buscan un lugar donde la fe, la tradición y la calidez mediterránea se fusionen, Malta abre sus puertas, invitando a todos a celebrar la Navidad en estas islas, donde la historia de la esperanza se ha atesorado durante siglos.